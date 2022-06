«On reste l’une des meilleures équipes du monde»

Comme de revoir certains visages, non?

Oui, après, la plupart, je les ai croisés cette année sur les pelouses. Je n’avais pas eu l’occasion de recroiser Thierry Henry et surtout le sélectionneur. J’ai pu le saluer.

Et renouer le contact?

Je n’avais plus eu de contact mais je continue à recevoir les présélections; c’est un signe qui montre qu’il continue à me suivre. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer, s’il y a des blessés, des suspendus, des joueurs en méforme et que je preste à un très bon niveau dans un très bon championnat, j’aurais toujours la possibilité de revenir. Karim Benzema n’avait plus été sélectionné pendant quatre ou cinq ans et a fait son retour même si là, c’était des problèmes personnels et non sportifs. Je continue à y croire: tant que je joue à très bon niveau, je reste sélectionnable et la décision appartient au sélectionneur.

La Coupe du monde arrive très vite. Que peut viser ce groupe?

Comme lors des derniers grands tournois: le plus haut possible. À part Vincent et Thomas qui ont arrêté, il y a toujours une équipe compétitive. Tous les joueurs évoluent dans des grands championnats, il faut viser la victoire même si on part peut-être de plus loin, comparé aux autres tournois. Mais on reste l’une des meilleures équipes d’Europe, même du monde.

Qu’il y ait moins d’attentes est une chance?

Oui, peut-être que les autres équipes nous attendent moins et on va pouvoir travailler plus dans l’ombre. Le fait de ne plus être numéro 1 mondial nous enlève une part de pression. Pourquoi ne pas créer la surprise?

S’agit-il de la dernière chance de la génération dorée?

Oui et non: quand je vois que l’Italie a gagné l’Euro avec Chiellini et Bonucci qui étaient plus âgés que nos plus vieux joueurs, ce n’est pas forcément une dernière chance. Pour gagner un tournoi, il faut que toutes les planètes soient alignées, ce qui n’était pas le cas à l’Euro avec la blessure de Kevin, d’Eden, des joueurs pas au top de leur forme. Il faut un peu prier avant les grands tournois pour que tout le monde soit au top, comme l’Italie. Et puis regardez les meilleurs du monde actuellement ou les favoris pour le ballon d’or: à part Mbappé, ce sont tous des trentenaires ou presque. Quand on voit le milieu du Real avec Modric et Kroos, l’âge n’a plus trop d’importance. C’est comment on se sent physiquement et comment on peut répéter les efforts à plus haut niveau qui importe le plus.