Les premières recrues devraient arriver dans les jours à venir. La direction mauve espère pouvoir rapidement présenter deux renforts: Ishaq Abdulrazak et Nilson Angulo.

Le premier est le vrai gros coup de ce début de mercato mauve. Le Nigérian de 20 ans évolue depuis 2020 à Norrköping, dans le championnat suédois. Anderlecht négocie actuellement avec le club d’Abdulrazak. Le Sporting se serait déjà mis d’accord avec le joueur.

Les Suédois nient avoir trouvé un terrain d’entente avec leurs homologues belges. Les négociations tournent autour d’une indemnité de transfert de plus de 4 millions €. D’autres clubs sont également intéressés par le joueur.

Anderlecht apprécie particulièrement le profil du jeune Africain. Depuis le début d’année, il évolue dans une position de milieu défensif alors qu’il a passé l’année 2021 dans un rôle de latéral droit dans une défense à cinq. Le RSCA a besoin de pallier le départ annoncé d’Amir Murillo. Abdulrazak devrait le remplacer.

Angulo est un grand espoir en Équateur

Nilson Angulo est davantage un pari sur l’avenir. L’Équatorien de 18 ans n’a jamais quitté son pays et devra s’acclimater à la Belgique et à son football. Il devrait passer par la case U23 où il pourra occuper l’un des postes offensifs – il a évolué en pointe comme sur les flancs – et se développer. Il a impressionné à Quito où il a marqué six buts dès sa première saison et a même été appelé en équipe nationale équatorienne.

Selon les dirigeants de Quito, le transfert d’Angulo est acté. Son arrivée à Anderlecht n’est plus qu’une question de temps.