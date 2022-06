"Voici le nouveau plan de réforme du foot belge: 16 en D1, 16 en D2 et avec playoffs"

Après l’échec d’il y a 15 jours, ces mêmes patrons de clubs avaient "brainstormé" dans des ateliers pour soumettre leurs propositions, rassemblées dans un projet d’une vingtaine de pages, qui ne concerne pas que le format, mais également l’intégration des U23, les équipes féminines, la formule de la Coupe de Belgique, etc.

Voici un résumé de ce qui est sur la table. Reste à voir si ce projet trouvera une majorité qui, pour rappel, est de deux tiers.

Division 1: à 16 avec 3 play-off

Certains "petits" clubs ayant pris peur en voyant un projet de D1 à 14, Parys propose de revenir à une formule à 16 équipes, comme avant la crise du Covid. Après une phase classique de 30 journées, ces cercles seraient répartis en trois play-off. Grande nouveauté: les points ne seraient plus divisés par deux à la fin de la phase classique.

Six iraient dans des play-off 1 de dix journées, qui décideraient du titre et de deux autres tickets européens alors que le quatrième jouerait un barrage contre le vainqueur des play-off 2 pour le dernier billet continental. Il y aurait six équipes également dans ces play-off 2 et quatre dans des play-off 3 qui constitueraient une lutte pour le maintien.

Les quatre derniers seraient donc concernés par la lutte contre la relégation, avec deux descendants directs et une troisième équipe en barrage contre une équipe de D2. Seul le vainqueur de ces play-off serait assuré du maintien.

Trois descendants potentiels, ce n’est pas rien et cela risque bien de faire peur à des dirigeants de clubs abonnés au ventre mou ou à la lutte contre la relégation. D’autres regrettent que la formule avancée par Parys – la seule pour le moment – ne présente pas un championnat classique à 18, sans play-off, avec deux descendants et un barragiste.

Division 2: à 16 également

Il y aurait 16 clubs également en division 2 dans un peu plus d’un an, si le plan de Parys est voté. Aux huit équipes actuelles sont censées être ajoutées quatre équipes U23 dès la reprise 2022-23… même si tout n’est toujours pas réglé à ce niveau.

En 2023-24, il faudra y ajouter les trois relégués de D1A et deux promus de D1 amateurs, pour arriver à 16.

La division 2 (exit la D1B) serait divisée en une phase classique de 30 journées, au terme de laquelle le champion est connu et son dauphin, promu, lui aussi. Les équipes classées de la troisième à la sixième place s’affronteraient dans des play-off sous forme de demi-finales et de finale. Le vainqueur disputerait alors un barrage contre l’antépénultième de D1A.

À noter que les équipes U23 pourraient descendre ou être promues, à condition de ne pas se retrouver dans la même division que leur équipe A.

Un lifting pour la Coupe

En Coupe de Belgique aussi, une réforme est sur la table: les équipes de D1A ne seraient plus protégées au tirage au sort des seizièmes, où elles pourraient donc déjà se rencontrer entre elles. Par ailleurs, les cinq clubs européens entreraient un tour plus tard, car le calendrier de l’UEFA va encore s’alourdir.

Mais, ici, il faudrait en prime l’accord des ailes amateurs puisque la Coupe les concerne également.

Tout ce projet tente de régler de nombreux problèmes, tout en maintenant les play-off qui rapportent tant en droits de diffusion. Ce n’est pas gagné. "Il faudrait que tout le monde mette de l’eau dans son vin", nous glisse ce dirigeant.

Qui sait? Peut-être un jour les têtes pensantes des clubs professionnels arriveront-elles à un consensus qui permettra de sortir de l’incertitude liée à des formats de compétitions trop souvent au menu des réunions de la ligue.