Cela donnera un calendrier un peu plus démentiel, avec notamment des phases de poules des compétitions européennes ramassées sur deux mois, en trois blocs de deux semaines (première et deuxième journées entre le 6 et le 15 septembre; troisième et quatrième journées entre le 4 et le 13 octobre; cinquième et sixième journées entre le 25 octobre et le 3 novembre), là où habituellement elles étaient réparties sur trois mois, de septembre à décembre.

Pour faire simple, un international belge engagé en Ligue des champions, Europa League ou Conference League, sera susceptible de jouer deux matchs par semaine, non-stop, de septembre à mi-novembre, entre championnat, Coupe d’Europe, Coupe nationale et sélection (un rassemblement est prévu en septembre pour les deux dernières journées de Ligue des Nations).

Tout ça sans parler des joueurs qui seront sur le pont dès les tours préliminaires européens (Vertonghen, Doku ou Verschaeren), en août.

La plupart des championnats européens dans lesquels sont les Diables rouges reprennent quant à eux à partir du 6 août, sauf pour la Belgique (22 juillet) et le Qatar (1er août).

D’ici au coup d’envoi de leur compétition, comment les Diables vont-ils élaborer la préparation de cette saison particulière, qui sera aussi dense sur le plan physique, qu’éprouvante sur le plan mental?

Les Diables brugeois attendus le 4 juillet

Il y a d’abord les Diables qui étaient déjà en vacances, à l’image de Thibaut Courtois et Jason Denayer, sélectionnés mais qui n’ont pas rejoint le rassemblement de juin en raison d’une blessure, ou Jeremy Doku, ménagé après une longue absence, voire les autres non sélectionnés comme Christian Benteke, Divock Origi, Yari Verschaeren ou Albert Sambi Lokonga.

Eux profitent déjà de leurs vacances, et ne manqueront pas le début de la préparation.

Certains Diables ont coupé quelques jours avant, et se sont épargné le déplacement en Pologne, comme Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thomas Meunier, Yannick Carrasco, Dedryck Boyata et Amadou Onana.

Les vingt-quatre Diables "rescapés" sont, eux, en congé depuis mercredi, et il est prévu qu’ils fassent un break d’un peu plus de trois semaines, jusqu’au 11 juillet, avant de rentrer dans leurs clubs respectifs.

Les Brugeois Mignolet, Vanaken, De Ketelaere (s’il est toujours là) et Mechele, reprennent toutefois le championnat le 22 juillet, et disputeront même la Supercoupe de Belgique le 17 juillet contre Gand. Pour eux, le retour est prévu le 4 juillet, lors du stage à Wageningen.

Le stage estival est un élément important dans la préparation d’une saison, surtout pour un Diable qui changera de club cet été.

Il est le premier rendez-vous pour poser les bases physiques, et effectuer un travail de fond indispensable pour tenir sur la durée d’une saison qui ne connaîtra quasiment pas de trêve.

Les préparateurs physiques visent en général un bloc de six semaines pour une préparation optimale. On n’en sera loin cet été, ce sera au mieux quatre semaines pour les Diables qui ont terminé la saison mi-juin.

Il y aura aussi, pendant la préparation, de longs voyages, déjà. Interrompues en raison de la pandémie de coronavirus, les tournées estivales des grands clubs européens, aux États-Unis, vont reprendre.

Chelsea (avec ou sans Lukaku), Arsenal (Sambi Lokonga), Manchester City (De Bruyne) et le Real Madrid (Courtois et Hazard) ont déjà prévu de traverser l’Atlantique, en juillet, pour y disputer des rencontres amicales qui valent autant pour l’argent, si pas plus, que pour l’intérêt sportif.

La Coupe en Allemagne et le Community Shield fin juillet

Ces longs déplacements, alors que la saison n’aura pas encore débuté, posent la question de l’intérêt du joueur, pas toujours consulté sur les plans de voyage de ces clubs qui veulent toujours plus briller à l’international.

D’autres clubs européens organisent leur stage ou des matchs amicaux à l’étranger, mais moins loin, comme Leicester, Benfica (à Genève), Bologne (Pays-Bas) ou l’Atletico Madrid (un match amical à Oslo).

En Allemagne, le premier tour de la Coupe est organisé fin juillet, et marque un premier rendez-vous officiel, tout comme le Community Shield, qui opposera Manchester City à Liverpool, annoncera la saison anglaise, le 30 juillet.

Ensuite, le championnat reprendra un peu partout en Europe. Le début d’une (trop) longue saison.