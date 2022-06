Pedersen, le jaune plutôt que le vert

Mads Pedersen, puisque c’est de lui dont il s’agit, a réglé un petit groupe au sprint, terminant devant Tim Wellens, Jasper Philipsen et Quinten Hermans. Le Nordique prend, donc, la tête d’un classement général qu’il aimerait bien dominer jusqu’à son terme, dimanche soir. "Mon objectif en venant ici est de peaufiner les détails en vue du Tour de France, dit le vainqueur du jour, alors que les baffles géants installés au cœur de Maarkedal crachaient une musique tonitruante. Je tiens déjà là la preuve que je suis en forme."

Le rouleur de l’équipe Trek-Segafredo aura-t-il les épaules assez solides pour faire main basse sur l’épreuve? Il est évidemment bien trop tôt pour le dire. Si l’étape de ce jeudi entre Beveren et Knokke-Heist est promise aux vrais sprinters, le contre-la-montre de vendredi de Montaigu à Averbode et l’étape-reine, samedi à Durbuy, pourraient tout chambouler.

De toute façon, pour Pedersen, l’important se situe ailleurs. Le départ de la Grande Boucle se tiendra, en effet, dans son jardin. "Je rêve de m’emparer du maillot jaune, chez moi au Danemark", lança-t-il avant de préciser: "C’est même un objectif concret. En revanche, je n’ai aucune intention de me mêler à la lutte pour la tunique verte. Je nourrirai peut-être cette ambition dans quelques années mais pas cette fois-ci."

Voilà, donc, un sérieux client en moins pour Wout van Aert qui fait, lui, de ce maillot vert un vrai but.

De son côté, Tim Wellens se verrait bien gagner ce Tour de Belgique. Toujours à l’offensive vers Maarkedal, il a, donc, pris la deuxième place. "Le plan était d’attendre le dernier tour, même si je me sentais bien. Avec l’équipe, on espérait faire un classement avec Florian (Vermeersch), Victor (Campenaerts) ou moi, voire Arnaud (De Lie). Mais eux n’étaient pas super", expliqua-t-il.

Quant à lui, il a pris deux secondes au kilomètre en or. "Après, j’ai essayé dans la dernière bosse mais j’ai compris que ce n’était pas possible de partir. J’ai alors attendu le sprint. J’y étais bien lancé dans la roue de Philipsen mais Pedersen était largement supérieur."

Reste que le leader de Lotto-Soudal a aussi fait forte impression. "Je me sens bien, c’est vrai. Je vise le classement général, ce n’est pas un secret. J’attends beaucoup du chrono de vendredi et, surtout, de l’étape de Durbuy. Ce sera la guerre ce jour-là. D’autant plus qu’on annonce 35 degrés."

De Lie a eu un coup de chaud

De telles conditions climatiques ne sont, pourtant, pas pour lui plaire. Arnaud De Lie, non plus, n’affectionne pas la chaleur. Il en a d’ailleurs souffert lors de cette journée initiale. "J’ai eu un gros coup de mou à 40 kilomètres de la fin. En fait, j’ai commis l’erreur de ne pas boire pendant dix minutes. On ne m’y reprendra plus."

Une fois distancé par le premier groupe, l’Ardennais a achevé la course à son rythme. "Cela n’avait plus de sens de rouler vraiment à fond. Si je l’avais fait, j’aurais eu des crampes. Cela n’aurait pas été une bonne chose."

Surtout à la veille d’une étape taillée sur mesure pour lui (et Fabio Jakobsen) avec 50 derniers mètres en pente montante.