À 82 ans, elle bat un record du monde en courant 125km en 24 heures

"J’avais en tête ce record qui était détenu par une Allemande. Il était de 105km sur route. J’espérais faire 120km", explique-t-elle à Ouest France. "Après avoir passé la ligne d’arrivée, j’ai eu du mal à réaliser l’exploit sans doute à cause de la fatigue. Il m’a fallu quelques jours."

Pour la bonne cause

Outre son record du monde battu, la sportive, qui voulait rendre fière son club d’athlétisme et faire honneur à son dossard, a couru pour la bonne cause. Elle a souhaité battre le record du monde dans le cadre du projet "24 heures chrono face au cancer du sein".

54 marathons en 39 ans

Barbara Humbert a géré son effort pendant les 24 heures. "Je n’ai pas ressenti de fatigue particulière. Je n’ai pas eu envie de dormir la nuit. Je me suis forcée à manger et à boire." Sur le bord de la route, son mari Jacques a pris place comme d’habitude. "Il a tenu le coup, lance joyeusement la championne. Il était très ému et heureux pour moi lors du podium."

La sportive de bientôt 83 ans a commencé la course à pied à 43 ans, en même temps que sa fille aînée qui préparait à l’époque le baccalauréat. Après avoir été briefée sur la méthode de respiration, elle a mis sa tenue de sport et a couru dans les rues à côté de chez elle.

Viendront ensuite 137 courses, pour 54 marathons dont celui de Paris qu’elle a effectué à dix reprises. Elle a également couru celui de New York pour ses 60 ans, note Ouest-France. "J’ai un sentiment de liberté quand je cours dans les rues. J’entre dans une forme de méditation. Je fais le vide", dit-elle. Elle qui aime pratiquer également le vélo, la natation, et s’est même essayée au triathlon très récemment. "J’ai appris à nager le crawl en 2017."

Barbara Humbert, une femme inspirante.