Deux frayeurs en première mi-temps - à la demi-heure - mais Zielinski et surtout Zalewski n’ont pas cadré leur tir. Une seule parade, mais elle était nécessaire, sur une reprise de Zurkowski à la 85e. Il était battu sur la reprise de la tête de Swiderski en toute fin de match.

Dendoncker - 7,5

L’illustration de son bon match était le duel qu’il a remporté face à Lewandowski en fin de première période. Il a aussi tout pris de la tête. Quand Lewandowski, à son tour, lui a chipé le ballon à la 70e, les Diables ont eu chaud.

Alderweireld - 7

Il a entamé le match avec deux excellentes transversales sur 60 mètres, et il a refait ce coup en fin de première mi-temps. Il a répondu présent dans l’axe de la défense, faisant ainsi taire les critiques.

Vertonghen - 7

Quelques tacles corrects et indispensables. Un ou deux malentendus avec son ami Alderweireld, mais il a donné le bon exemple en continuant à se battre jusqu’à la fin. Quelques montées intéressantes en fin de partie.

Castagne - 6,5

Match correct, sans vraiment avoir brillé sur son flanc droit. Mais comme toujours, il était très discipliné et il a fait son travail défensif presque à la perfection.

Witsel - 7

Son niveau monte d’un cran quand son voisin dans l’entrejeu - en l’occurrence Tielemans - trouve les espaces les yeux fermés. Dommage que cette fois, son tir depuis le grand rectangle ne soit pas cadré.

Tielemans - 8

Son centre millimétré sur la tête de Batshuayi n’était pas le fruit du hasard: il était la plaque tournante dans l’entrejeu pendant la première heure de jeu. Il faisait ce qu’il voulait et profitait des énormes espaces dont il disposait. Quand Martinez a fait tous ses changements, il a eu plus de mal à garder le ballon dans l’équipe. Mais avec sa première heure de jeu, il doit avoir convaincu Arsenal à mettre les millions demandés par Leicester sur la table pour finaliser son transfert.

T. Hazard - 6

Grosse collision avec le gardien Szczesny en début de match, qui aurait pu faire des victimes. Il a fait son boulot mais n’est pas au meilleur de sa forme. Un bon tir croisé et puissant qui n’est pas passé loin à côté du but.

Mertens - 6

Il s’est rendu utile avec son jeu simple et discipliné. N’essaie plus de dribbler trois adversaires ou de les prendre de vitesse. Quelques courses intelligentes entre les lignes et gros pressing sur le porteur du ballon, sans avoir été spectaculaire.

E. Hazard - 6

Belle pichenette avec laquelle il a trompé Szczesny, mais il se trouvait en position hors-jeu. Ses petites talonnades et ses déviations montraient qu’il se sentait bien dans sa peau, mais on a attendu en vain une action décisive.

Batshuayi - 6,5

Avec son deuxième but de cette mini-campagne - cette fois via une reprise de la tête parfaitement placée - il maintient une moyenne impressionnante. Très dynamique et disponible en première période, il aurait même pu marquer un second but. Dans les combinaisons, il n’a pas pu cacher ses faiblesses.

Vanaken - 6

Monté à la mi-temps, il n’a pas eu trop de problèmes à faire circuler le ballon. Une mauvaise passe dans son propre rectangle, mais elle est restée sans conséquences. Quelques bonnes contre-attaques en fin de match.

Foket - 6

Il s’est limité à son travail défensif dans une fin de match compliquée.

Trossard - 6

Quelques actions dangereuses avec lesquelles il a menacé Szczesny.

Openda - 4

Mauvaise montée au jeu de l’attaquant prêté à Vitesse. Manque de conviction dans ses face-à-face avec le gardien polonais.

Martinez - 6

Coaching très actif de la part d’un entraîneur qui était visiblement touché dans son amour-propre. Il a mis son meilleur onze. Ses changements ont une fois de plus fait basculer le match... dans le mauvais sens.