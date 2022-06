Roberto Martinez n'a pas envie de jouer avec le feu et entretenir un peu plus, encore, le doute sur les performances des Diables rouges. Alors, le sélectionneur a choisi d'aligner un onze on ne peut plus solide, pour le tout dernier devoir de l'année, et tant pis pour la fatigue de certains.

C'est Simon Mignolet, numéro 2 derrière Courtois, qui est dans les buts. Devant lui, la défense sera à nouveau composée du trio Dendoncker - Alderweireld - Vertonghen. Le médian de Wolverhampton aura l'occasion de confirmer les qualités montrées à cette position, d'autant que Denayer et Boyata ne sont plus avec le groupe belge à Varsovie. Il s'agit de sa troisième titularisation consécutive à ce poste de défenseur droit, alors qu'Alderweireld retrouve l'axe du trio.

Devant eux, c'est le duo numéro 1, Witsel-Tielemans, qui formera la paire centrale, reléguant à nouveau Hans Vanaken sur le banc. Depuis sa mi-temps décevante contre les Pays-Bas, le Brugeois n'a plus reçu de minute. Peut-être montera-t-il au jeu en cours de match, tout de même. Pas de Dennis Praet non plus, donc. Sur les côtés, c'est évidemment Timothy Castagne qui occupe l'aile droite et, comme attendu, Thorgan Hazard à gauche. Alexis Saelemaekers doit à nouveau se contenter d'un rôle de remplaçant.

Enfin, pas de chamboulement devant: Michy Batshuayi reste le titulaire et enchaîne donc un troisième match depuis la blessure de Lukaku. Pas de "faux neuf", donc. Derrière lui, Eden Hazard sera accompagné de Dries Mertens, qui disait encore ce lundi tout son amour du maillot belge. Openda et Trossard sont sur la feuille de match et pourraient donc monter au jeu, à la différence d'un Wout Faes. Le défenseur de Reims est le 24e qui "saute" de la présélection.

Ce onze est très proche de celui qui avait balayé la Pologne 6-1 à l'aller, à deux joueurs prêts (De Bruyne et Carrasco). Il y a en revanche sept changements par rapport à l'équipe qui débutait au pays de Galles, samedi.

Reste à voir, maintenant, si celle-ci terminera bien l'année sur une victoire, pour partir en vacances sur une note plus légère.