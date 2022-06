Samedi, au soir du meeting de Leiden où elle avait pris part au 100m haies et disputé son premier concours de saut en longueur depuis les Jeux olympiques de l’été 2021, Nafissatou Thiam a révélé que son combat actuel est surtout “dans la tête”. “Je dois me dire que je ne suis pas obligée de gagner à tout prix”, ajouta-t-elle.

Il lui faut, donc, encore parfois trouver le juste milieu entre son insatiable envie de gagner, le cœur qu’elle met dans chaque compétition et la nécessité de se relâcher. Aux Pays-Bas, il lui a fallu quatre essais à la longueur avant de se sentir “plus grande et plus légère”. Comme si cette volonté de gagner était soudainement redevenue plaisante alors qu’elle était pesante quelques instants plus tôt…

Pourtant, avec le palmarès qui est le sien, Thiam pourrait ne plus ressentir la moindre pression. Parce qu’elle a déjà tout gagné. À tous les niveaux: européen et planétaire. Le fait d’avoir glané sa deuxième couronne olympique l’année dernière au Japon lui a sûrement conféré une immense confiance en elle. Reste que la frontière entre l’envie de bien faire et l’obligation de gagner parce qu’elle est la n°1 dans son sport est ténue. Il suffit d’un pépin, comme un dos récalcitrant, pour se mettre à douter. Il suffit également que l’objectif tourne à l’obsession pour que tout paraisse plus lourd.

Remco Evenepoel avait découvert cela à ses dépens il y a douze mois. Convaincu que c’était en s’enfermant sur sa mission olympique, en vivant comme un reclus durant de nombreuses semaines qu’il la mènerait à bien. Résultat: il se présenta au départ le jour J avec un trop-plein de pression et pas assez de détachement. Cette expérience lui a énormément appris. Elle l’a contraint à accepter l’idée qu’on ne peut pas tout le temps gagner. Depuis qu’il en a pris conscience, le cycliste brabançon semble délesté d’un poids. Et il gagne davantage. Il donne l’impression d’avoir trouvé l’équilibre entre son immense soif de victoire et son relativisme.

En pleine bourre depuis le numéro victorieux signé fin avril à Liège-Bastogne-Liège, il ne s’emballe plus. Il est conscient de sa forme mais a pleinement conscience qu’il n’est pas à l’abri de moments plus difficiles.

À l’instar de Nafi Thiam, il sait que c’est en prenant du plaisir qu’il décrochera les plus belles satisfactions. Pour lui aussi, le temps de l’insouciance totale est révolu. Mais pas celui du bonheur tout en cherchant la performance.