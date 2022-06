La Belgique l’emporte 0-1 en Pologne non sans difficultés (vidéo)

Tout comme au Pays de Galles, les Diables ont offert une première mi-temps sérieuse, ponctuée par un but de l’inévitable Michy Batshuayi.Seule question, les Belges arriveront-ils à garder le score, contrairement au dernier match ? Oui, mais pas sans difficultés.Les Polonais ont frôlé l’égalisation en fin de partie en touchant notamment le poteau à la dernière minute. Heureusement, le brin de chance qu’il fallait à la Belgique était présent.

Cette victoire laisse la Belgique dans la course à la première place, même si les Pays-Bas se sont défaits du Pays de Galles dans les dernières minutes (3-2).

La feuille de match

Comme annoncé , Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco et Thomas Meunier ne seront pas de la partie. Lukaku, Boyata et Onana sont toujours absents (blessures).

Seuls deux joueurs diffèrent du match aller (Carrasco et De Bruyne), Roberto Martinez laisse, encore une fois, le champion d’Italie Alexis Saelemaekers sur le banc.Mertens fait son grand retour dans le onze de base tout comme Alderweireld et Vertonghen, qui étaient présents à l’aller.Dendoncker devient une valeur sûre à leurs côtés.

Au niveau offensif, Trossard est de retour sur le banc au profit d’Eden Hazard, qui jouera devant son frère. Batshuayi garde la confiance de Martinez en tant qu’attaquant de pointe.

Sur le banc : Sels, Casteels, Theate, Mechele, Praet, Openda (66e pour Batshuayi), De Ketelaere (79e pour Mertens), Foket (61e pour T.Hazard), Trossard (66e pour E.Hazard), Januzaj, Vanaken (45e pour Witsel), Saelemaekers

Pologne : Szczesny - Kiwior, Glik, Wieteska (Grosicki, 84e), Cash - Zalewski (Frankowski, 57e), Linetty (Goralski 84e), Zurkowski, Szymanski (Klich, 69e), Zielinski (Swiderski, 57e) - Lewandowski

Un goal rapidement, place à la défense

Les dix premières minutes sont dominées par les Belges, sans pour autant se créer de grandes occasions.Les Polonais attendent la Belgique ce qui force Alderweireld et Vertonghen à faire parler leur jeu long.

C’est sur la première occasion du match que la Belgique ouvrira le score.Tielemans a tout le temps de centrer en profondeur pour Batshuayi qui, de la tête, crucifie Sczesny à bout portant ( 1-0, 16e ).

Les Belges gardent leur domination, cependant, ils concéderont une grosse occasion, la seule réelle chance de la Pologne, après un oubli défensif.Heureusement, l’attaquant polonais rate le cadre et envoie le ballon dans la tribune (31e). Juste après, un superbe mouvement arrivait jusqu’à Eden Hazard qui, d’une magnifique pichenette lobait le gardien.Malheureusement, le magnifique but est annulé pour une position de hors-jeu évidente.

La Pologne joue clairement en contre, la Belgique s’expose légèrement mais un Dendoncker impérial empêche tout danger (37e).L’une de ses récupérations permet même à Witsel de tenter sa chance, malheureusement, cette fois-ci, c’est au-dessus de la barre (39e).

La Pologne se crée de plus en plus d’occasions...Notamment quand Lewandowski, d’un centre magnifique, offre l’égalisation à Zalewski qui, de son pied droit, frôle le poteau de Mignolet.Ce n’est pas passé loin (45e).

Une fin de match difficile

Les Red Devils sont de retour pour une deuxième mi-temps avec la même dynamique. Les Polonais ont du mal à ressortir, notamment à cause du press belge, la possession est nettement à l’avantage de la Belgique et cela apporte des occasions. Hazard trouve Castagne qui remet à Mertens qui centre magnifiquement vers Vanaken, malheureusement celui-ci ne gagne pas son duel (48e).Thorgan Hazard y va de sa frappe, flottante, mais elle passe juste à côté du poteau du gardien de la Juventus (52e).

Une montée incroyable du nouveau capitaine Vertonghen (Hazard étant sorti pour Trossard) offrait presque le 0-2 au fraîchement rentré Openda, malheureusement, un défenseur polonais s’interpose (68e).Après cette occasion, bizarrement, la Belgique relâche un peu la pression.Les offensives polonaises se décuplent et on sent que notre sélection recule petit à petit.Heureusement, un Mignolet attentif capte les ballons au bon moment et rassure son équipe.

Une superbe reconversion offrait le break (enfin) à Openda! Mais la finition manque pour le jeune Belge.Parti à la limite du hors-jeu, l’attaquant liégeois frappe trop gentiment devant Szczesny (75e). La possession est gérée de main de maître par la Belgique, le ballon tourne de gauche à droite mais peine à passer cette deuxième ligne, dû au bloc bas polonais.Vanaken arrivera à la passer, en trouvant Trossard qui, après avoir fait tomber un joueur, bute sur Wojciech Szczesny (83e).

À peu de chose près, la fin de match était la même qu’aux Pays de Galles.Heureusement, Simon Mignolet, auteur d’un gros match, déviait la belle frappe adverse (87e). La défense prend petit à petit l’eau, et la Pologne en profite et inquiète sérieusement Mignolet lorsque Swiderski touche son poteau de la tête (90e). Heureusement, la Belgique a réussi à garder le zéro derrière...Non sans difficultés.