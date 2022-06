Quand le jeune Lewandowski était recalé à Varsovie

Jugé trop court à 17 ans

Mirosław Trzeciak a souvent les oreilles qui sifflent lorsque l’incroyable histoire du refus de prolonger Lewandowski, à 17 ans, est racontée. Celui qui était alors directeur sportif du Legia Varsovie l’a pourtant bien estimé trop court. À sa décharge, le jeune Robert était frêle, à l’époque et était salement blessé à la fin de son bail, à l’été 2006. Pourtant, c’était déjà une machine à buts. Son entraîneur chez les jeunes raconte souvent cette saison où son équipe avait inscrit 158 goals et Lewandowski la moitié, à lui seul. "Tout le monde me disait: ‘Tu es trop petit, tu n’y arriveras pas.’ Mais je n’avais aucune envie d’abandonner" , dira plus tard "Lewy".

Lorsqu’il est recalé au Legia, c’est une claque. "J’avais eu une grosse blessure à un genou et certaines personnes au club pensaient que je ne m’en remettrais pas", racontera-t-il plus tard dans une lettre ouverte publiée par "The Player’s Tribune". "Le club n’a même pas pris la peine de m’envoyer un directeur sportif ou un entraîneur pour m’annoncer qu’ils ne me conservaient pas, mais une secrétaire. C’était un des pires jours de ma vie. Mon père était parti (NdlR: décédé un an plus tôt), ma carrière s’effondrait. Je suis retourné à la voiture, où ma mère m’attendait. Elle a tout de suite compris que quelque chose n’allait pas. Et je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer. Je lui ai raconté ce qui venait de se passer et elle m’a dit qu’elle allait contacter Znicz Pruszków, qui évoluait en D3 également (NDLR: comme l’équipe B du Legia). Quelques mois plus tôt, ils m’avaient voulu et je m’étais dit: ‘Pourquoi est-ce que j’irais là?’"

Improbable, le choix se révélait un coup de maître. "C’était l’endroit parfait pour lui", nous explique aujourd’hui Mateusz Kalina, qui suivait le club pour le quotidien sportif "Przeglad Sportowy". "Znicz était et est toujours un club réputé pour les jeunes. Ils sont montés en D2 directement cette année-là puis ont été très proches de grimper en Ekstraklasa (NdlR: la D1). Lewandowski a construit sa confiance à Pruszków. Cela a été un moment clé dans sa carrière. Robert était déjà quelqu’un de calme, déterminé, professionnel à 100%."

Meilleur buteur en D3

Une impression partagée par son ancien équipier d’alors, devenu ami, Bartosz Osolinski, qui nous raconte ces années de reconstruction, lorsque Lewandowski n’était pas encore connu de toute la Pologne, et encore moins à l’étranger: "Il est arrivé juste après sa grosse blessure; il avait besoin de se remettre sur les rails. Il est entré petit à petit dans l’équipe et sa confiance a commencé à grandir après quelques bons matchs. On était très jeunes à ce moment-là, on avait 18 ans. Aujourd’hui, Robert est devenu un homme nettement plus expérimenté évidemment. Mais une chose n’a jamais changé: sa détermination. Je nous revois encore en train d’étudier ensemble, de voyager à l’entraînement ensemble. Il ne parlait jamais mal de son expérience au Legia. Peut-être qu’au fond de lui, il avait envie de prouver quelque chose, mais il ne le disait pas."

Il y a un autre élément qui n’a jamais changé: le sens du but de l’attaquant du Bayern, meilleur buteur en D3 puis en D2: "Je connais Robert depuis qu’on est jeune et il a toujours su comment marquer. Son endurance était également incroyable: il en a gagné, des courses, dans la région."

Cela n’empêche pas son ami d’être impressionné. "Je ne vais pas mentir. Sa carrière et sa façon d’y arriver: c’est incroyable. Je ne m’attendais pas à ce qu’il arrive si haut. Et il l’a fait parce qu’il a travaillé dur. Très dur. Puis il a pris les bonnes décisions au fil de sa carrière."

"Avec les autres journalistes qui suivions Znicz, on se disait qu’il pouvait réussir plus haut, mais de là à devenir le meilleur attaquant du monde…", poursuit Mateusz Kalina. "C’est de la science-fiction, pour moi, de voir son évolution."

Auteur de 21 buts sa deuxième saison, il attire l’œil de toute la D1 polonaise. "Le Legia aurait pu à nouveau le transférer après sa deuxième saison à Znicz", raconte Mateusz Kalina. "Mais Mirosław Trzeciak n’était pas convaincu par sa capacité à jouer dos au but. Alors Lewandowski a signé à Lech Poznan."

Loin de Varsovie. Il y termina meilleur buteur de D1 pour sa deuxième saison, ramenant le titre à Lech vingt-sept ans après le dernier. Avant de faire le grand bond vers la Bundesliga, et le Borussia, pour prendre une dimension internationale.