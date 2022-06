Fils de Nico Boone, qui a connu l’élite du football belge avec Courtrai, Viktor Boone a été formé à La Gantoise avant de rejoindre le Sparta Petegem en 2017 puis Deinze un an plus tard. En quatre ans, il a joué 91 matchs pour Deinze. La saison dernière, il a marqué 1 but en 26 matches toutes compétitions confondues.