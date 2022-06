Ligue des Nations: battue par la Croatie, la France perd son titre

La France, championne du monde et tenante du titre de la Ligue des Nations, a ponctué son rassemblement du mois de juin sans aucune victoire. Lundi sur la pelouse du Stade de France, les Bleus se sont inclinés 0-1 devant la Croatie dans un remake de la finale de la Coupe du monde 2018. Les Français sont derniers du groupe A1 et ne peuvent plus se qualifier pour le Final Four.