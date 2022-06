La RTBF met l’accent sur le sport féminin durant l’été

Selon une étude de l’Union européenne de radiodiffusion, la moyenne mondiale de diffusion de sport féminin est de 4%

À l’heure actuelle, sur les 2000 heures de sport proposées annuellement par la RTBF, 500 heures sont consacrées au sport féminin. "Selon une étude de l’Union européenne de radiodiffusion, la moyenne mondiale de diffusion de sport féminin est de 4%, poursuit BenoÎt Delhauteur. Cela montre que nous avons avancé. Mais cela monte aussi que nous sommes loin du 50/50."

Mais cet objectif du 50/50 est dans les cartons. "Nous n’avons pas chiffré précisément les ambitions à court et moyen termes en termes de pourcentage de diffusion, mais le but est de continuer dans cette voie-là. Quand on a des possibilités d’acquérir de nouveaux droits, on veille d’ailleurs à ce que ce soit des compétitions mixtes."

Comme les budgets ne sont pas extensibles, développer la visibilité du sport féminin passe aussi par des choix en matière de sport masculin. "C’est vrai que le grand public peut parfois croire que la RTBF peut acquérir tout ce qu’elle veut, mais ce n’est pas le cas. Le public nous a reproché récemment de ne pas avoir acheté les droits du Giro, mais nous devons faire des choix. Et donc, pour développer la visibilité du sport féminin mais aussi du handisport, nous sommes prêts à ne pas prendre certaines compétitions masculines."

Quand nous avons du sport en live, nous le mettons sur Tipik

Si Benoît Delhauteur a un certain devoir de réserve quant aux futurs droits de sport féminin qui pourraient intéresser la chaîne publique, il ne cache pas que la RTBF travaille sur le dossier de la Coupe du monde féminine de football 2023, qui se déroulera l’été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. "Nous sommes en discussion avec la FIFA, et on espère que l’instance sera raisonnable, car les prix ont tendance à repartir à la hausse, après une légère baisse durant le Covid. Ce qui nous amène encore plus à devoir faire des choix."

Reste aussi à trouver de la place dans les grilles pour tous ces sports. Alors que les Diables rouges ont chaque fois les honneurs de La Une, le prochain Euro des Red Flames, qui se déroulera du 6 au 31 juillet, sera lui diffusé sur Tipik. "Quand nous avons du sport en live, nous le mettons sur Tipik, affirme Benoît Delhauteur. C’est la chaîne où nous voulons faire vivre le sport. Parfois, pour des conflits d’horaire ou parce qu’il s’agit d’un événement plus grand public, alors là, on va sur La Une. C’est le cas avec les Diables rouges, qui sont aussi regardés par des gens qui n’ont pas l’habitude de suivre du foot à la télé.Idem pour le Tour de France. Certains regardent la course, d’autres les paysages. Dans ces cas-là, nous faisons une exception à notre ligne."

Du côté du sport masculin, la RTBF suivra évidemment le Tour de France (01 au 24/07), les Urban Sessions Brussels (03/07), les championnats du monde d’athlétisme (05 au 24/07), la Moto GP (07/08 et 21/08), les championnats sportifs européens (11 au 21/08), la Formule 1…