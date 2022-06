Evenepoel: «Tout le monde me regardait»

"On a toujours été dans le contrôle avec l’équipe. Je voulais partir seul dans le final mais malheureusement, Vlasov avait le même plan, souriait Remco après l’arrivée. Le rythme s’est ensuite un peu ralenti et j’ai eu l’impression que tout le monde me regardait. Donc j’ai dit à Ilan Van Wilder qu’il pouvait essayer de jouer sa carte."

Le coureur de 22 ans a bien tenté de le faire, en participant au sprint final, mais s’est un peu écrasé et a terminé à la 6e position. L’essentiel était, de toute façon, ailleurs pour Quick Step, puisqu’Evenepoel a terminé dans le groupe de tête (avec Vlasov, et Yates, notamment). Au contraire de certains grands noms comme Daniel Felipe Martinez (Ineos) et Thibaut Pinot (FDJ), qui ont déjà perdu 51 secondes lors de cette première étape courue sous une chaleur extrême, qui a mis les organismes à rude épreuve.

Ce mardi, place à une nouvelle étape vallonnée, entre Aesch et Grenchen. Avec deux cols de deuxième catégorie au programme et une arrivée en descente, lors de laquelle Evenepoel sera une nouvelle fois attendu. Et scruté par ses rivaux. Mais il commence à en avoir l’habitude.