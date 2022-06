Charly Musonda Jr. de retour en Pro League: il va s’entraîner pendant deux semaines à Zulte Waregem

"Charly Musonda Jr. a réalisé son premier entraînement avec le Essevee. Avec l’autorisation du club, il sera présent avec le groupe pendant deux semaines afin de maintenir sa condition physique", a tweeté le SVZW. Le contrat de Musonda à Chelsea arrivant à son terme le 30 juin, l’ancien espoir du football belge est désormais à la recherche d’un nouveau point de chute.

Considéré comme l’un des plus grands talents belges de sa génération, Musonda avait quitté Anderlecht à l’âge de 15 ans pour les Blues. Il a tour à tour été prêté au Betis Séville, au Celtic et à Vitesse. Dans ce dernier club, il a été victime d’une grave blessure au genou qui a mis sa carrière en danger. Il a pu rejouer deux ans plus tard, en septembre dernier.