Pour elle, l’important était de se rassurer à la longueur, dix mois après les Jeux olympiques. Et d’éviter de trop penser à ce dos qui la tracasse depuis de longues semaines.

"Toute la journée, ce fut compliqué. J’avais déjà compris à l’échauffement que ça le serait, explique-t-elle. C’est le genre de compétition où il ne faut pas trop réfléchir, il faut la traverser, c’est nécessaire. Je suis contente d’être venue malgré tout. Je suis sur la bonne voie. Depuis la veille, je me suis battue pour refouler les pensées négatives qui s’imposaient à moi. Cela arrive parfois avant les compétitions. Je me demandais si ça allait aller. Ces doutes étaient accentués par le fait que j’avais eu une charge de travail assez lourde durant la semaine. Comme on a relâché à partir de mercredi, j’ai eu un contrecoup. Je ne me sentais, donc, pas hyper bien. Depuis vendredi, c’était surtout un combat dans la tête. Il fallait évacuer les doutes que j’avais. Et puis, il y a une certaine peur par rapport à mon dos. Celle-ci n’est pas totalement évacuée car je ne sais pas comment il réagira dans les prochains jours. Et j’espère qu’il me laissera tranquille pour Paris (NDLR: le meeting de la Diamond League où elle sautera en hauteur, samedi prochain). Il est important que j’enchaîne les compétitions. Je dois arriver en confiance aux championnats du monde, savoir que mon corps est solide, que c’est bon."

C’est donc dans la tête que la double championne olympique de l’heptathlon mène sa plus grande bataille. "Le côté mental est, aujourd’hui, le plus difficile. Tu n’es jamais certaine que tes problèmes de santé sont derrière toi. Ce n’est pas idéal pour la sérénité. Le tout est de ne pas trop réfléchir, d’y aller sans se poser de questions. Faut que j’arrive à me libérer."

Samedi, ce fut le cas lors de ses deux derniers essais à la longueur. "Dès la course d’élan, j’ai senti que j’étais nettement plus relâchée. Les quatre tentatives précédentes, j’étais crispée, j’avais les épaules rentrées. Et là, d’un coup, je me sentais plus libérée, plus grande. Comment j’explique ça? Je ne sais pas. Peut-être qu’inconsciemment, je me suis dit que je n’étais pas obligée de bien faire à tout prix. Mais j’ai toujours le grand championnat en tête et c’est ce qui accentue la pression que je me mets. C’est quand même toujours mieux d’y arriver avec des bons résultats."

Cap, désormais, sur la Ville Lumière où elle s’alignera samedi. "Faudra que je pense à m’amuser, à prendre du plaisir. Surtout à la hauteur. C’est ce qui m’a freiné l’année dernière. Je réfléchissais trop."

Et de conclure par un exemple concret: "J’ai sauté aussi bien au Mémorial Van Damme qu’aux Jeux parce que j’étais totalement décontractée. Alors que je n’avais rien fait pendant un mois."

S’amuser. Voilà le vrai défi de Nafi Thiam.