De Bruyne, Carrasco, Meunier, Lukaku, Boyata et Onana absents en Pologne

Ces trois hommes sont d’ores et déjà en vacances et ont été rejoints, plus tard dans la journée de dimanche, par Romelu Lukaku, Dedryck Boyata et Amadou Onana. Dries Mertens, forfait au pays de Galles reste donc avec le groupe, tout comme Axel Witsel, pour qui le doute était permis en raison de l’accumulation de matchs. Les Diables s’envoleront ce matin vers la Pologne. R.V.P.