Patrick Lefevere: «Remco Evenepoel est plus fort que jamais mais nous ne devons pas planer»

Qu’attendez-vous de Remco au Tour de Suisse?

Qu’il gagne (rires)! Nous ne devons pas planer. Il a remporté de manière incroyable le Tour de Norvège, mais en Suisse, ce sera un tout autre niveau, aussi bien en termes de difficulté que de concurrence. Puis, ce ne sera jamais que sa troisième course WorldTour à étapes après Tirreno-Adriatico et le Tour du Pays basque.

Est-ce aussi l’occasion pour lui de confirmer qu’il a franchi un nouveau palier?

On attend beaucoup de lui mais on ne doit pas avoir peur de faire des tests, d’essayer certaines choses. Le but est qu’il valide ses progrès en haute montagne. Avant le Tour de Norvège, il avait fait un stage de trois semaines en altitude. Et il en refera un après les championnats de Belgique. Reste à déterminer si ce sera en Sierra Nevada ou à Livigno.

L’objectif de l’année est, donc, clairement de voir ce dont Remco est capable en haute altitude. Que doit-il encore améliorer dans ce domaine?

Il n’y a pas de secret. Il doit progresser dans sa capacité à suivre les meilleurs. Je ne sais pas si l’équipe qui l’entoure en Suisse est assez forte pour l’accompagner dans les moments les plus difficiles. Mais, de toute façon, il ne faudra pas céder à la panique si Remco connaît des moments compliqués en Suisse. On a tendance à oublier qu’il n’a que 22 ans. Je pense qu’il a encore une certaine marge de progression. En Norvège, il a étonné tout le monde et s’est surpris lui-même en remportant un sprint. Au début, je me suis demandé pourquoi il faisait ça alors qu’il était leader du classement général. Mais ça, c’est Remco.

On a vu au Tour du Pays basque que, même en difficulté, il parvient à s’accrocher une fois qu’il a trouvé son rythme. C’est encourageant pour la suite de sa carrière, non?

Oui, mais, il ne faut, de toute façon, pas comparer le niveau que Remco avait alors et celui qu’il a aujourd’hui. Remco est beaucoup plus fort qu’au Tour du Pays basque. Mais je répète qu’il ne faut pas planer.

En termes de difficulté, où situez-vous le Tour de Suisse par rapport au Pays basque, justement?

En Espagne, les côtes étaient plus raides. Elles correspondaient moins bien au profil de Remco. C’était une course très difficile. Une semaine après l’arrivée, certains coureurs n’avaient pas encore récupéré.

La Vuelta, qu’il disputera en août, se caractérise aussi par des pentes très raides. Vous n’avez pas de regret de l’y aligner?

Non, aucun. Il faut qu’il passe par là pour progresser. Ce qui ne me plaît pas, c’est cette recherche à tout prix de nouvelles difficultés. On l’a vu avec les chemins empierrés au Tour de Valence. À un moment, ce n’est plus du vélo, c’est du VTT. Mais bon, on n’a pas le choix. On verra. Remco bossera bien cet été pour être prêt.

On a l’impression que Remco continue à vous surprendre?

Oui, c’est vrai. Mais il se surprend aussi. Ce qu’il a fait à Gullegem est encore la preuve qu’il est capable de tout. Ce n’est qu’une kermesse. Pourtant, il attaque non-stop dès le début et finit par lâcher tout le monde. C’est un gars spécial.

Vous dites de Remco qu’il est plus fort qu’au Tour du Pays basque. Nous, on a envie de dire qu’il n’a jamais été aussi fort qu’aujourd’hui…

Il est plus fort qu’avant sa chute, oui!

N’avez-vous jamais envisagé de le mettre au départ du Tour de France?

Non, je ne vais pas faire plaisir aux journalistes (rires). Ce serait trop tôt. Remco nous gâte mais il faut prendre le temps d’y aller pas à pas. Je ne veux pas commettre la même erreur qu’au Tour d’Italie 2021.

Et en 2023?

On verra comment il sort de la Vuelta.

Peut-on le voir au contre-la-montre des championnats du monde, en Australie?

C’est lui qui décidera. Je ne sais pas s’il y a déjà pensé. Pour le moment, il pense surtout au championnat de Belgique du chrono.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans sa victoire à Liège-Bastogne-Liège?

(catégorique) Rien! Son attaque était planifiée. On avait prévu qu’il attaque dans la Redoute. Y être parvenu constitue un exploit majuscule. Ça le fait entrer dans une autre catégorie. Il a gagné en confiance et en sérénité. Mais, attention, ce succès va aussi mettre la barrière plus haut. Tout le monde va attendre qu’il gagne à chaque fois. Mais, je le répète encore: restons les pieds sur terre. Il connaîtra encore des bas dans sa carrière et il ne faudra pas paniquer dans ces moments-là.

Certains aimeraient le voir un jour sur les classiques flandriennes. Et vous?

Dans l’immédiat, j’aimerais qu’il se concentre sur les courses qui lui conviennent, comme la Clasica San Sebastian et le Tour de Lombardie. Mais à 25 ans, pourquoi ne pas le laisser essayer s’il en a envie? Allons-y calmement. Parfois, on oublie que Remco n’a que 22 ans. C’est logique parce qu’il est déjà professionnel depuis quatre années.