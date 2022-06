Le sélectionneur veut continuer de surfer sur le bon match de son équipe face à la Pologne. Une victoire 6-1 qui a redonné le sourire aux Belges après une claque prise quelques jours plus tôt contre les Pays-Bas 1-4. En quelques jours, les Diables ont fait un volte-face complet. De honte à fierté nationale.

"Nous avons tous été mauvais , résume Thomas Meunier. Les critiques étaient donc justifiées. Je n’ai juste pas apprécié que le travail du coach, du staff et des joueurs soit remis en question. Certains ont écrit que les trois dernières années ont été inutiles. Des choses ont été exagérées."

Meunier ne peut toutefois nier qu’il y a eu un problème dans l’approche du match. Il ne le cache d’ailleurs qu’à demi-mot. "Après la blessure de Lukaku, nous n’avons pas trouvé de nouvelle manière de jouer."

Le problème offensif est peut-être le moins préoccupant. "On n’a juste pas joué notre football ", a répété plusieurs fois Meunier. Et Roberto Martinez d’ajouter. "En fait, en revoyant les deux matchs, on constate que la différence en possession de balle est faible. Nous avons juste un peu mieux géré le ballon contre la Pologne."

La différence est "une combinaison de facteurs", dixit le sélectionneur. On parlera plutôt de l’approche globale en perte de balle. "Quand nous n’avons pas la possession, nous étions passifs face aux Pays-Bas et actifs contre la Pologne. La preuve, on a pu tenir en homme contre homme sur tout le terrain."

Durant la semaine, les Diables ont expliqué ne s’être pas parlé durant un moment. Le vestiaire était silencieux après le 1-4. Il fallait d’abord les laisser faire le point et être en accord avec leur conscience.

"Si tu as un minimum de conscience professionnelle, tu analyses ton match , explique Meunier. La déception était plus marquée que d’habitude. Les Pays-Bas ont bien joué mais on n’est pas des culs-de-jatte quand même. On a parfois été très amateurs dans notre façon de faire. Cela arrive parfois d’être mauvais. Mais nul à ce point, c’est rarissime."

Au point que Meunier s’est parfois vu spectateur du show batave. "Je ne vais pas dire que j’ai pris du plaisir à les voir jouer mais leur jeu était très propre. Ils récupéraient le ballon haut, bougeaient bien. Quand Frenkie de Jong portait le cuir, les autres couraient partout. Ça jouait vite. Nous n’avons pas été si ridicules que ça mais nous leur avons donné la possibilité de nous dominer en ne respectant pas nos bases."

Elles étaient revenues contre la Pologne. Pressing, récupération haute, envie, le cocktail était parfait. "Ne comparons pas totalement les deux matchs, prévient Meunier. Qualitativement, les Néerlandais étaient meilleurs que les Polonais. Certains retiendront la débâcle, moi je garderai la réaction. Il était important de passer à côté d’un match mais il faut réagir derrière. Nous avons mis six buts à la Pologne et devons continuer sur cette lignée."

Un pays de Galles remonté à bloc attend les Diables. Les Dragons viennent de se qualifier pour la Coupe du monde et ont failli arracher un point contre les Pays-Bas. Les questions posées par les Gallois à Martinez laissent penser qu’ils se voient comme la bête noire des Belges.

Le sélectionneur a mis en avant l’approche tactique de son adversaire du jour pour justifier les dernières pertes de point contre les Gallois. Thomas Meunier a tempéré. "Nous les avons récemment joués deux fois en étant déjà qualifiés. Pour le reste, depuis l’Euro 2016, nous avons toujours été dominants."

Lisez qu’un nouveau off-day des Diables est interdit.