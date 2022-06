Tim Wellens pourrait rejoindre Tadej Pogacar chez UAE en 2023

"Un coureur, comme tout autre type de travailleur, a parfois besoin de se remettre en question, de se sortir d’un contexte qui peut par instants s’assimiler à une zone de confort", glisse John Lelangue qui a pris acte du choix de l’un ses leaders. Un départ que le manager bruxellois et son staff technique n’imaginent pas un instant sanctionner par une quelconque forme de mise au placard puisque la séparation se fait à l’amiable, comme dans un couple au sein duquel les deux parties aspirent à des horizons différents et qui rappelle d’une certaine façon le choix de Romain Bardet en 2021 (parti chez DSM après neuf saisons de bonheur chez AG2R).

Si la perte du Limbrougeois modifiera inévitablement l’écosystème d’un noyau plus que jamais tourné vers le développement de talents et au sein duquel certains jeunes loups seront amenés à prendre du galon, Tim Wellens ne se glissera plus dans le même costume la saison prochaine. Coureur polyvalent, capable de briller aussi bien sur une course par étapes d’une semaine (deux victoires finales sur l’Eneco Tour, une sur le Tour de Wallonie ou la Ruta del Sol), le résident monégasque sait aussi s’illustrer sur les classiques vallonnées (victoire au GP de Montréal, 8e des dernières Strade Bianche) comme sur les courses d’un jour pavées (3e du Nieuwsblad en 2019).

Un profil qui a attiré les convoitises et amènera, selon plusieurs sources, Wellens à évoluer prochainement au service d’un "leader charismatique" sur les courses par étapes d’une semaine voire un grand tour tout en disposant de certaines libertés en d’autres occasions. Et lorsque Radio Peloton ramène à nos oreilles que le Belge évoluera pour le compte de l’une des plus "grosses équipes du monde" en 2023, on songe alors tout naturellement à Ineos, Bahrain, Jumbo, Quick-Step ou UAE.

Si l’accord définitif ne serait pas encore signé et ne pourra, quoi qu’il arrive, pas être officialisé avant le 1er août (date de l’ouverture officielle du mercato cycliste), il semble que ce soit la formation émiratie qui tienne la corde avec une bonne longueur d’avance.

L’intérêt et l’estime que le staff technique piloté par Mauro Gianetti porte au Limbourgeois nous a ainsi été confirmé en interne. Dans moins de six mois, Tim Wellens pourrait donc bien devenir l’équipier de Tadej Pogacar, le double vainqueur en titre du Tour de France et… voisin monégasque du Belge. Il prendrait alors le relais de Jasper Philipsen, le seul coureur belge à avoir évolué (en 2019 et 2020) aux côtés du nouveau Cannibale.