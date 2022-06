Dendoncker, le défenseur du milieu

Au bout d’une première période qu’il avait plutôt bien maîtrisée, la part de responsabilité de Dendoncker a été la seule ombre à son tableau du soir. Titularisé dans le trio défensif, à la droite, il a été la demi-surprise de Roberto Martinez. Le sélectionneur avait cité son escouade défensive, en conférence de presse, mardi, mais il avait pris le soin de ne pas glisser le nom de Dendoncker, pour ne mettre personne sur une piste.

Le médian de Wolverhampton est un élément hybride, dans l’esprit du sélectionneur, plus souvent dans le cœur du jeu, mais capable de dépanner derrière, comme il l’avait fait contre l’Estonie, en novembre 2016, et contre l’Angleterre, lors du troisième match de poule au Mondial 2018. Il était encore monté au jeu, en 2021, contre la Biélorussie, en mars, puis au Pays de Galles, en novembre.

En le titularisant, Roberto Martinez a envoyé un double message: 1. Il ne changera pas son système, mais tout le monde l’a compris; 2. A ses yeux, les autres défenseurs, plus jeunes, sont encore trop jeunes pour le très haut niveau, au point de préférer l’expérience d’un plus ancien, médian de son état, qui disputait son 28ematch sous le maillot national.

Premier but en sélection

Le choix comportait le risque du manque de vitesse, pour un trio qui a dû jouer assez bas, pour laisser le moins d’espace possible dans le dos. Cela s’est plutôt bien passé, et Dendoncker, si on s’arrête sur prestation individuelle et sans parler du but, n’a pas fait de faute. Ou il l’a rattrapée, à l’image d’une mauvaise relance, récupérée dans les secondes qui ont suivi par une intervention propre.

S’il a pu être pris de vitesse par Lewandowski, sur une accélération au début de deuxième mi-temps, l’ancien joueur d’Anderlecht, a su être efficace dans ses interventions, et propre dans les duels. Il a su relever le niveau de sa copie avec un but, son premier en sélection. Un médian qui dépanne en défense et est capable de marquer, cela fait beaucoup en un seul match. Mais le débat majeur reste: Dendoncker sera-t-il une solution pour le trio défensif au Qatar? Mercredi, il a fini le match au milieu.