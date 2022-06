Trop de matchs, moins de performances

Une longue saison avec les Foxes

Tielemans fait partie des Diables les plus actifs cette saison avec 4096 minutes (hors arrêts de jeu) au compteur. "J’aime le football, dit-il avec un sourire. Donc jouer beaucoup de matchs ne me dérange pas du tout. Ce n’est un secret pour personne que nous avons beaucoup de matchs sur une saison mais je suis content d’être là. On savait qu’il fallait être prêt."

Tielemans réfute d’ailleurs être arrivé à Tubize sur les rotules. "Je me sens encore frais. Je vais tout faire pour être prêt quand je pourrai jouer et bien récupérer entre les matchs."

Au repos le premier match

Roberto Martinez ne l’a toutefois pas aligné au premier match. Un choix partiellement dicté par le nombre de matchs joués par le numéro 8. "Nous avons des fiches pour chaque joueur afin de connaître leur état physique et d’estimer les risques de blessure", explique le sélectionneur national.

La branche data du staff possède toutes les données de Tielemans. Elles indiquent toutes qu’il ne peut pas enchaîner quatre matchs après une telle saison. "Je n’ai rien demandé et le coach ne m’a rien dit, affirme le joueur. J’ai été prévenu en même temps que le reste du groupe."

À 25 ans, le Diable a déjà considérablement plus joué que ses contemporains. Dans la liste non exhaustive des talents de la génération 97, Tielemans compte 10000 minutes de plus que son plus proche poursuivant: Frenkie de Jong.

Il n’a pas pour autant comme idée de débrancher la prise un long moment afin de pouvoir se ressourcer. "Les vacances seront importantes, confie-t-il tout de même. Je vais en profiter pour revenir en forme."

18 mois compliqués avec les Diables

Et surtout retrouver le niveau qui était le sien. Fin d’année 2020, Youri Tielemans était vu comme le patron de la nouvelle génération. Bruyant dans le vestiaire, dominant sur le terrain, il poussait même le sélectionneur à décaler Kevin De Bruyne un cran plus haut.

Depuis 18 mois, la donne a changé. L’Euro disputé en 2021 au terme pourtant d’une de ses meilleures saisons en club n’a pas réussi à Tielemans. Il n’est pas parvenu à rebondir après coup. "Ma saison 2020-21 a été meilleure que celle qui vient de se terminer, concède-t-il. Mais je ne dois pas tout remettre en question. En octobre, je n’ai pas été bon lors du Final Four à part en première mi-temps contre la France. Cette défaite m’a mis un gros coup au moral. Les émotions ont joué un rôle et je n’ai pas été au top contre l’Italie."

En mars, l’annonce de son capitanat des Diables de moins de 50 caps a fait du bruit et tous l’attendaient comme meneur de cette équipe. Il n’a pas répondu aux attentes. "On en attend plus de moi qu’avant mais sachez que je suis très critique envers moi. Plus que le monde extérieur. En mars, la perception a changé à cause du brassard. J’ai eu l’impression que les gens s’attendaient à ce qu’il me confère de nouvelles qualités et que je commence à dribbler tout le monde. OK, je n’ai pas joué mes meilleurs matchs mais je n’étais pas catastrophique non plus."