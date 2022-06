«Si tout le monde défend, vous verrez que nos vieux restent bons»

Pour vraiment trouver le premier Diable, il faut descendre encore un peu plus bas: Jason Denayer est 115e (14 millions). La France et l’Angleterre possèdent chacun… 19 défenseurs centraux à la valeur marchande plus importante. Et 35 nations ont au moins un arrière axial mieux coté que notre meilleur Belge sur le marché, dont le Kosovo, le Burkina Faso et l’Équateur.

Même si la valeur marchande ne reflète pas parfaitement les qualités d’un joueur, le constat fait peur.

Et pose une question: Roberto Martinez peut-il encore se permettre d’aligner trois défenseurs centraux avec une telle pauvreté à cette position? On a posé la question au sélectionneur lui-même ainsi qu’à notre consultant Alex Teklak.

Martinez ne passera pas à une défense à quatre

Belgique-Canada, notre match d’ouverture à la Coupe du monde, c’est dans 168 jours. Autant dire demain, en termes de calendrier international. "Ceux qui pensent que Martinez pourrait changer de système de jeu d’ici-là se trompent, précise Teklak. À moins d’une hécatombe chez nos défenseurs centraux, les Diables joueront en 3-4-3 sur les terrains du Qatar, même si on n’a pas les richesses de la France à cette position."

Martinez sourit quand on lui parle de son fameux 3-4-3. "Quand on perd, personne ne dit que la tactique était bien choisie mais l’exécution ratée. C’est ainsi. Mais il ne faut jamais oublier un truc: la tactique ne gagne et ne perd pas de match. C’est juste la manière de la mettre en place qui fait la différence. Vendredi, contre les Pays-Bas, on a appris des choses. Le souci serait de répéter les mêmes erreurs. Jugez-nous après les quatre rencontres de ce rassemblement, pas juste sur la défaite de vendredi. On ne va pas révolutionner un travail de six années si près du Mondial. Mais on travaille pour savoir s’adapter au mieux à chaque situation. Vous savez, on joue souvent à quatre derrière pendant un match. On évolue mais sans tout bousculer d’un coup."

Kompany n’est plus là pour compenser

Le système de Martinez avait été imaginé pour deux raisons, au soir d’une défaite amicale contre l’Espagne il y a six ans: compenser le manque de latéraux et placer nos superstars, De Bruyne et Hazard, à leur meilleur poste. Mais qu’en reste-t-il aujourd’hui? La richesse est plus importante chez les latéraux qu’en défense centrale et personne ne sait si on retrouve encore l’Eden du monde d’avant. "À l’époque, la défense à trois savait réparer énormément de choses mal faites plus haut sur la pelouse grâce au talent de Kompany, explique Teklak. Il pouvait gérer les déséquilibres provoqués par le manque de travail défensif des attaquants. Mais aujourd’hui, les Diables n’ont plus un arrière aussi précieux. Malheureusement pour nous, Dias, Van Dijk et Militao ne sont pas Belges. Avec eux, tu peux te permettre de laisser de la liberté aux gars devant."

Martinez est conscient que la perte de Kompany (et de Vermaelen) n’a pas encore été compensée. "Vertonghen et Alderweireld sont toujours là mais la différence avec les autres est énorme. Denayer a déjà été très bon, Boyata aussi. Je suis beaucoup de jeunes, comme Debast, De Winter, Delcroix, Faes, Mechele, Bornauw, Dendoncker et Cobbaut mais c’est un travail à plus long terme. Le talent est présent."

Une seule issue: sortir nos stars de leur zone de confort

Kompany n’est plus là, on n’a pas le droit de naturaliser les meilleurs mondiaux à ce poste et Martinez gardera sons système avec trois arrières centraux. Alors, on fait quoi à la Coupe du monde? "On n’est pas obligé de directement revoir nos ambitions à la baisse, rassure Teklak. Mais la solution ne va pas plaire à tout le monde dans le vestiaire des Diables: tout le monde devra défendre. On ne peut plus se permettre d’avoir deux ou trois joueurs qui n’ont pas de tâche en perte de balle. Martinez doit créer un bloc compact avec une solidarité dans toutes les lignes. Si c’est le cas, je suis convaincu qu’on se dira que nos défenseurs ne sont pas si mauvais que ça."

Notre consultant prend un exemple concret pour illustrer son propos: "L’Union n’avait pas les trois meilleurs défenseurs centraux du championnat en valeur intrinsèque. Pourtant, les trois défenseurs ont tous été mis en valeur individuellement. Au point que Siebe Van Der Heyden est devenu Diable. Cela s’explique par le bloc des Saint-Gillois. Tous les gars couraient comme des chiens, jusqu’aux deux avants, Undav et Vanzeir. Est-ce possible à l’échelle de nos Diables? Je l’ignore mais je me dis que c’est l’unique solution."

Martinez est plutôt d’accord avec notre consultant. "On n’a pas toujours bien défendu contre les Néerlandais. Il y avait un manque de concentration, d’entraide et de communication. Mais défendre, ce n’est pas pour quatre ou cinq joueurs, c’est pour les onze. Une combinaison de facteurs a fait qu’on a mal défendu. Face à la Pologne ce mercredi, j’attends autre chose."

Les trois anciens restent la meilleure solution

Il reste une dernière question dans ce débat: si on garde un trident défensif, on y met qui au Qatar? "J’ai l’impression que Martinez a pensé un moment que Denayer pourrait jouer le rôle de Kompany, estime Teklak. Qu’il aurait les qualités en vitesse et en technique pour gérer les déséquilibres. Mais les espoirs du sélectionneur n’ont pas pu se vérifier. À mes yeux, le meilleur trio reste celui aligné vendredi contre les Pays-Bas, avec Vertonghen, Alderweireld et Boyata. Ce sont les trois "vieux" mais ils peuvent encore très bien faire le boulot. Vous verrez qu’ils ne sont pas si mauvais. Une condition pour ça: les mettre dans un certain confort. Si on les expose trop, c’est impossible pour eux face à des attaquants de calibre international. On tire alors le constat injuste que tout est de leur faute dans les malheurs de l’équipe."