L’énorme raté d’Eden Hazard contre la Pologne (vidéo)

Alors que le score était encore de 0-0 et après seulement quelques minutes de jeu, Hazard a manqué la finition d’une énorme occasion initiée par De Bruyne et Batshuayi.Ce dernier touchait le poteau et le ballon est revenu dans les pieds du malheureux Hazard.Le capitaine des Diables ouvre trop son pied et rate l’immanquable face au portier polonais...