La piste Deila se refroidit, le plan B activé

Comme nous le révélions le mois dernier, la piste prioritaire des dirigeants de 777 Partners, en accord avec Fergal Harkin avec qui il entretenait de bonnes relations, menait à Ronny Deila. Le coach norvégien de 46 ans n’a plus qu’un an de contrat à New York City et il n’était pas contre un retour en Europe lui qui a été champion avec le Celtic Glasgow.