EN DIRECT | Belgique 1 - 1 Pologne : Witsel égalise

La feuille de match

Meunier, Boyata et Vanaken n’ont pas séduit contre les Pays-Bas, et on peut comprendre pourquoi.Ils sont remplacés par Carrasco, Dendoncker etTielemans.Batshuayi remplace évidemment le malheureux Lukaku, blessé. Openda et Thorgan Hazard font leur apparition sur le banc au dépit de Saelemaekers et Onana, ce dernier avait pourtant joué une mi-temps face à nos voisins.

Les Polonais sortent d’une victoire 2-1 face aux Pays de Galles après avoir été menés 1-0.Lewandowski est bien présent en pointe.

Titulaires : Dragowski - Gumny, Glik, Bednarek, Puchachz - Zurkowski, Krychowiak, Zielinski - Szymanski, Lewandowski, Kaminski

Manque d’efficacité belge, Lewandowski a frappé

Début en fanfare! Les Diables sont sur une autre dynamique visiblement.Après une superbe passe de De Bruyne, Batshuayi se retrouve seul et croise...Sur le poteau.Le ballon revient dans les pieds de E.Hazard qui ouvre trop son pied et rate l’immanquable (2e). Eden n’en est pas dépité, à la base de la relance le ballon lui revient via De Bruyne.Le joueur du Real Madrid nous offre une madjer dans les pieds de Batshuayi qui convertit...En position de hors-jeu (5e). Au quart d’heure, troisième occasion pour Batshuayi qui se bute sur Dragowski.Sans regrets, le Belge était hors-jeu.

Les Diables payeront leur manque d’efficacité juste avant la 30e minute de jeu...L’inévitable Lewandowski profitait d’un positionnement douteux de Carrasco pour éviter le hors-jeu et inscrire le 1-0, complètement seul et sur la première occasion réelle des Polonais ( 0-1, 27e ).

Les Belges ne baissent pas les bras pour autant, ils sont dominants mais peu dangereux, le bloc polonais est très resserré.La délivrance viendra juste avant la pause, enfin! Après un superbe mouvement amené par une passe magnifique de Carrasco, De Bruyne centre sans trouver preneur, un léger cafouillage ramène le ballon dans les pieds de Witsel qui, à l’entrée du rectangle, plante le ballon au fond des filets d’une superbe frappe ( 1-1, 43e ).