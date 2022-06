Depuis une dizaine d’années, ce recours est interdit en cyclisme. En effet, en 2011, l’Union cycliste internationale (UCI) a durci le ton en bannissant tout usage de seringue, quel qu’il soit. Il y a, néanmoins, quelques exceptions. Le cycliste a le droit de subir une injection d’anesthésique lors d’une suture ou dans certains cas bien précis, comme les vomissements ou les douleurs abdominales. Dans tous les cas, le service médical de l’équipe concernée doit avertir l’UCI pour justifier l’utilisation de ces médicaments.

Impossible dans le vélo

Concrètement, un cycliste n’aurait pas pu prendre le départ du Dauphiné, dimanche passé, en bénéficiant du même traitement que Rafael Nadal. C’est logique que, du coup, des voix s’élèvent au sein du peloton. Thibaut Pinot a fait preuve de cynisme dès dimanche soir. Dans un tweet, le cycliste français a écrit "Les héros d’aujourd’hui…" au-dessus de la réponse de l’Espagnol à une question de Barbara Schett, consultante d’Eurosport, relative au nombre d’injections reçues: "C’est mieux que tu ne le saches pas."

Guillaume Martin se dit, lui, gêné par cette différence de traitement d’un sport à l’autre et plaide pour une homogénéisation des règlements. "Ce qu’a fait Nadal aurait été impossible dans le vélo, et je trouve ça normal", explique le coureur de Cofidis dans un entretien accordé au journal L’Équipe. "Si on est malade ou blessé, on ne court pas, on ne fait pas de compétition. Cela me semble du bon sens. Si un cycliste fait la même chose, déjà c’est interdit, mais quand bien même ça ne le serait pas, tout le monde lui tomberait dessus en le qualifiant de dopé. Et ici, les gens encensent Nadal pour être capable d’aller aussi loin dans la douleur. Zlatan Ibrahimovic a également parlé de ses infiltrations à un genou. Ces gars passent pour des héros parce qu’ils vont loin dans la douleur. Mais, en fait, ils s’aident de substances pour y parvenir. C’est très limite."

Si les règles sont, aujourd’hui, aussi strictes dans le peloton, c’est parce que le cyclisme paie un lourd tribut à ses pratiques du passé. Guillaume Martin poursuit: "J’ai couru un Tour de Catalogne, puis un Tour de Sicile, avec une tendinite au genou. J’avais mal, je ne savais pas si j’allais pouvoir finir l’étape ou repartir le lendemain."

Le cycliste français ne comprend pas que ces injections soient autorisées dans certains sports et pas dans d’autres. "Je plaide pour une certaine homogénéisation des règlements entre les différents sports", dit-il au quotidien sportif. "Le tennis, par exemple, a des paramètres assez similaires avec le vélo. C’est un sport d’endurance avec des accélérations. Donc, je pense que les mêmes produits peuvent avoir un effet dopant. Il y a une part d’endurance dans le tennis et dans le foot et, de toute façon, il y a eu des cas de dopage avéré dans ces sports. C’est donc qu’il y avait un intérêt. Pour moi, c’est plus une question d’éthique personnelle. Se dire: ‘est-ce que j’ai besoin de prendre du paracétamol pour faire du vélo?’ C’est quoi le sens de tout ça? La démarche de se dire que je vais prendre un comprimé pour être meilleur, ça me gêne."

Voilà une polémique que Rafael Nadal ne s’attendait sans doute pas à susciter.