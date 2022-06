Belgique - Pologne : Tielemans de retour, Hazard toujours titulaire, Boyata sorti du onze, suivez notre live dès 20h45

La feuille de match

Meunier, Boyata et Vanaken n’ont pas séduit contre les Pays-Bas, et on peut comprendre pourquoi.Ils sont remplacés par Carrasco, Dendoncker etTielemans.Batshuayi remplace évidemment le malheureux Lukaku, blessé. Openda et Thorgan Hazard font leur apparition sur le banc au dépit de Saelemaekers et Onana, ce dernier avait pourtant joué une mi-temps face à nos voisins.

Les Polonais sortent d’une victoire 2-1 face aux Pays de Galles après avoir été menés 1-0.Lewandowski est bien présent en pointe.

Titulaires : Dragowski - Gumny, Glik, Bednarek, Puchachz - Zurkowski, Krychowiak, Zielinski - Szymanski, Lewandowski, Kaminski