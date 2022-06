Roberto Martinez défend ses joueurs et le système des Diables rouges: « Non, on ne va pas tout changer »

Il ne cède pas à la panique

Depuis vendredi, la Belgique du football est inquiète. Six mois avant le Mondial, la prestation face aux Pays-Bas a été tout sauf rassurante. Mais Martinez refuse de céder à la panique. "Il est important de prendre du recul, explique-t-il. Vendredi, on avait bien commencé le match et on avait touché le poteau. On l’a bien terminé, aussi. Les Néerlandais ont marqué trois fois sur trois occasions en début de deuxième mi-temps mais le match était plus équilibré que le score ne le laisse entendre. Ce n’est pas une excuse mais aucune équipe du top 5 européen n’a gagné. Il faut remettre les choses dans leur contexte: on tirera des conclusions à la fin du bloc de quatre matchs."

Il n’a pas aimé les critiques

Pas motivés, les Diables face aux Pays-Bas? C’est le genre de réflexion qui fait sortir le sélectionneur de ses gonds. "Chacun fait son job. On n’est jamais heureux de perdre. Mais qu’on critique l’implication des joueurs, cela m’ennuie. Cela me blesse. J’ai vu les chiffres et physiquement, on a fait plus de kilomètres et de sprints à haute intensité que l’adversaire. On était dedans. Chacun essaye de pousser l’équipe nationale vers le haut, comme c’est le cas depuis plusieurs années. On s’est qualifiés pour trois grands tournois avec une certaine constance. Il ne faut pas tomber dans ce piège: on va réagir."

Il n’a pas apprécié les mots de Louis van Gaal

Quand on lui dit que Louis van Gaal a précisé qu’il savait que la Belgique ne mettrait pas de pression dans l’entrejeu, Martinez tique. "Avec tout le respect, il a aussi dit que Lang méritait plus le Ballon d’or que De Bruyne (NDLR: c’était du second degré). Chacun dit ce qu’il veut. Sur le fond, il est vrai qu’on a parfois manqué de pression. Mais on avait des joueurs en manque de rythme. Encore une fois: on ne tire pas des conclusions sur un match."

Il ne va pas changer son système

Lorsqu’on parle tactique avec lui, Roberto Martinez est plus ouvert à la discussion. Mais il ne change pas son idée. "Chacun peut donner son avis. Mais il ne reste 16 jours pour préparer le Mondial et on ne va pas faire une révolution maintenant et jeter six années de travail à la poubelle. Il faudrait être fou pour tout changer. Mais si on défend à quatre avec la même intensité que vendredi, il est clair qu’on aura les mêmes problèmes."

On va voir des jeunes

Dans les prochains jours, on devrait voir plus de jeunes sur la pelouse. Martinez l’a admis. Mais ils doivent le mériter. « Pour être dans le onze, ils doivent d’abord impressionner en club puis à l’entraînement avec nous » , termine le coach, qui veut trouver le bon mix. « Quand on aligne trop de joueurs d’expérience, on dit qu’ils n’ont plus de jambes. Quand on aligne des jeunes, on dit qu’ils manquent d’expérience. On doit bien communiquer et être assez agressifs. C’est ça, la réalité. »