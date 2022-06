Debjani qualifié pour les championnats du monde

Affilié au CABW (Nivelles), Debjani a par ailleurs confirmé son minimum pour l’Euro de Munich (3.36.00). Il accède ainsi par la grande porte au plus prestigieux des deux rendez-vous de l’été. "C’était mon objectif mais j’avoue que je n’étais pas serein, dit-il. J’avais reculé au 41e rang au ranking mondial et je craignais de ne plus avoir de possibilité de me qualifier, faute de course dans des meetings assez relevés. Je suis soulagé." L.M.