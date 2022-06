WRC Sardaigne ES10: Lappi sort, Tanak solide leader 21.5 devant Breen

Coup de théâtre dans la première spéciale de cette deuxième étape du Rallye de Sardaigne, Tempio Pausania, avec la sortie de route en vue de l'arrivée du leader Esapekka Lappi. Le pilote Toyota a perdu le contrôle dans un enchaînement, l'arrière a touché les rochers ce qui a déstabilisé la Yaris finissant sa course dans le décor contre d'autres grosses pierres. Game over pour le Finlandais et seul pilote Toyota encore en lice pour la victoire.