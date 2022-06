Iga Swiatek survole la finale contre Coco Gauff et remporte son deuxième Roland-Garros

Swiatek, 21 ans, compte désormais deux tournois du Grand Chelem à son palmarès grâce à son nouveau succès à Roland-Garros, confirmant son statut de grande favorite avant le début du tournoi. La Polonaise remporte ainsi son sixième tournoi de rang après Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome, le neuvième de sa carrière.

Grâce à son succès en finale, elle enchaîne une 35e victoire de suite, égalant le record de la plus longue série de victoire du siècle détenu par Venus Williams. La N.1 mondiale est cependant encore loin du record absolu de Martina Navratilova qui a enchaîné 74 victoires entre janvier et décembre 1984.

Sur le Court Philippe-Chatrier samedi, le premier set a rapidement tourné à l’avantage de Swiatek. Menant 4-0 après avoir pris deux fois le service de Gauff, la Polonaise n’a eu besoin que de 32 minutes pour s’offrir le gain de la première manche (6-1).

L’Américaine, tombeuse d’Alison Van Uytvanck au 2e tour et d’Elise Mertens en 8es de finale, s’est reprise dans le début du second set en prenant d’entrée le service de Swiatek avant de confirmer sur son service. La Polonaise ne l’a pas entendu de cette oreille et a enchaîné cinq jeux de suite pour mener 5-2. Gauff a retardé l’échéance avant que Swiatek ne transforme la première de ses deux balles de match.

Gauff tentera de se consoler avec le double dames où elle disputera dimanche la finale avec sa compatriote Jessica Pegula. Elles affronteront les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic.