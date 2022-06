Les Pays-Bas corrigent 1-4 une Belgique pas concernée et un Martinez peu inspiré (vidéos)

La feuille de match

Eden Hazard, Openda et Lukaku étaient absents à l’entraînement ce lundi .Openda est absent de la feuille de match mais les deux autres sont bien présents, et même titulaires. Courtois, blessé, est remplacé par Mignolet entre les poteaux.

Chez nos voisins, le coach Louis Van Gaal s’adapte au système belge, en jouant également avec trois défenseurs.

Hazard en forme, l’inquiétude Lukaku

Tous les yeux sont rivés sur Eden Hazard, enfin de retour avec les siens.Le début de partie est partagé, les possessions s’enchaînent entre deux équipes qui aiment construire.Les Diables ont eu la première situation chaude, quand De Bruyne a lancé Hazard dans le dos des Oranje.Son centre est trop en retrait et ne trouve pas preneur. Hazard donnait un super centre versLukaku (12e), le ballon revient vers Castagne via une terrible relance de Aké, très seul à gauche, qui tire pied gauche sur la barre transversale.

©Photo News

Les Néerlandais ont repris le match en main à partir du quart d’heure, bien aidés par des flottements de la défense belge. Boyata et De Bruyne se font des gentillesses et perdent la balle.Heureusement Mignolet a sorti un énorme arrêt devant Berghuis (16e). Depay totalement oublié a tiré quant à lui juste à côté de la cage du gardien brugeois (17e).

Romelu Lukaku sortait d’un duel musclé avec Aké avec des séquelles, qui le forçaient à demander le changement après seulement 25 minutes.

Cette sortie agrandissait la domination des Orangés, sans repère devant (Trossard est rentré pour Lukaku et De Bruyne a joué plus haut, un choix qui aura des conséquences directes sur l’animation offensive), les Belges peinent à garder le ballon. Ces difficultés à faire circuler finiront par être converties par les Pays-Bas qui, via une frappe de Bergwijn, ouvraient le score ( 41e ).

L’arbitre a pointé le point de pénalty juste avant la mi-temps mais, grâce à l’intervention du var, celui-ci est annulé : Castagne touche le ballon de la tête et pas du bras.

Quand rien ne va...Rien ne va

Encore une fois, une relance hasardeuse de Boyata a offert une action aux Pays-Bas, cette fois-ci pleine axe.Depay est lancé en profondeur et transforme ce cadeau en un 2-0 ( 51e ).

Les Diables sont dominés et ne trouvent pas la solution, une action de Trossard fait office d’action avant que Dumfries inscrive le 3-0 ( 61e ). Le match a tourné à la correction, Depay, encore seul, s’est offert le doublé ( 66e ).

Cillessen a ensuite enfin été inquiété par deux frappes de Mertens et De Bruyne.Heureusement pour les vainqueurs du soir, il sortait deux bons arrêts (70e). La rentrée de Batshuayi offre une meilleure animation, on se demande même pourquoi il n’est pas rentré à la place de Lukaku, choix du coach, qui a préféré faire rentrer un Trossard fantômatique. les Diables marqueront même un but par Castagne...Avant que celui-ci soit annulé pour une position de hors-jeu ( 76e ). Mertens a ensuite touché le poteau mais, quand ça ne veut pas… Heureusement, Michy Batshuayi a sauvé l’honneur à la dernière minute oublié dans la défense.Le jeu est lent, l’envie n’y est pas, la Belgique aura mérité sa dégelée.