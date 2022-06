Mais cet avis n’est pas partagé par tout le groupe des Diables rouges. Présent en conférence de presse ce jeudi, Jan Vertonghen s’est plutôt montré élogieux envers la Ligue des nations. "Je vois cette compétition comme un trophée à gagner et j’ai envie de le gagner. Quand je regarderai dans le rétroviseur dans 15 ans, c’est un trophée que j’aimerais avoir conquis. Et le fait que le Final Four puisse être organisé en Belgique est une motivation supplémentaire" , a précisé le défenseur de Benfica, très motivé en cette fin de saison.

Deux salles, deux ambiances. Et même trois. Car juste après son joueur le plus capé, Robert Martinez, lui, a encore une autre lecture à l’approche des six matchs de Ligue des nations qui arrivent (quatre en juin, deux en septembre). Il veut s’en servir pour poser les bases du Mondial au Qatar, qui débute dans moins de six mois. Et pour le sélectionneur, affronter les Pays-Bas, la Pologne et le pays de Galles, des adversaires compétitifs, est le meilleur moyen de, déjà, se mettre en mode compétition. Pour lui, la Coupe du monde commence maintenant.

«La liste de 26 se joue maintenant»

"Il n’y a pas beaucoup de choses plus importantes dans la carrière d’un joueur de football qu’une bonne préparation pour un Mondial" , explique l’Espagnol. "Le calendrier international n’est certainement pas parfait mais la situation parfaite n’existe pas. Nous, on doit se concentrer sur ce qu’on a à faire. Le rassemblement actuel est très important pour de nombreuses raisons, dont la liste de 26, qui se joue en ce moment. Je rappelle que nous n’aurons que très peu de jours entre l’interruption des championnats européens et le début de la compétition au Qatar. Ici, on va avoir l’opportunité de jouer un bloc de quatre matchs, puis deux en septembre, avec des rencontres à domicile et à l’extérieur, qui vont nous permettre d’avancer dans notre préparation."

Tout en gérant les états physiques des uns et des autres. Et en prenant en compte les avis de chacun, dont celui de De Bruyne. "Kevin a exprimé sa manière de penser mais que ce soit lui ou un autre, je n’ai jamais vu un joueur de l’équipe nationale qui me disait qu’il n’avait pas envie de jouer un match. Depuis le début de la semaine, le groupe montre une très belle attitude. Je vois beaucoup d’engagement lors des séances d’entraînement. L’énergie est très bonne."

On l’a compris: pas question pour Roberto Martinez de donner quelques jours de vacances supplémentaires à certains de ses cadres, comme Louis van Gaal l’a fait avec Virgil van Dijk. "On va commencer ce rassemblement tous ensemble et le terminer tous ensemble" , conclut le sélectionneur. "Il est important qu’on partage des émotions, en tant qu’équipe, aussi proche d’une échéance importante."

Le public, qui sera très nombreux ce vendredi pour le derby face aux Pays-Bas, ne demande que cela.