Xavier Siméon avant les 24H Spa EWC : "Francorchamps est incroyable aussi sur deux roues"

Le retour des 24H motos en Belgique doit vous faire plaisir. Comment vous sentez-vous à la veille du plus grand rendez-vous de votre saison?

Hyper bien. C’est un grand plaisir de pouvoir disputer une grande course à domicile, devant la famille, les amis et les fans. Francorchamps est un circuit incroyable aussi sur deux roues. Je suis très fier d’être au départ d’une épreuve que mon papa a gagnée à deux reprises, en 1987 et 1995. Mais honnêtement, je ne ressens pas plus de pression qu’avant le Mans ou le Bor d’Or.

Aviez-vous assisté à la dernière édition en 2003?

Je ne m’en souviens pas. Par contre, j’étais présent lors du dernier triomphe de papa. J’avais 6 ans et je cassais les pieds de tous les teams dans le paddock avec ma petite moto Piwi 50cc. Je me rappelle qu’il y avait une parade après la course avec les trois vainqueurs à bord d’un cabriolet pour un tour d’honneur. J’étais fier que mon père ait gagné.

Francorchamps à moto, ça donne quoi?

C’est impressionnant et très rapide. Les aménagements qui ont été réalisés pour notre venue sont bons. Mais malgré les grands dégagements, il reste préférable de ne pas tomber au Raidillon et de ne pas s’accrocher du côté de Blanchimont que l’on aborde à 300 km/h en levant un peu quand même comme des chochottes (rires).

Le Raidillon se passe à fond sur deux roues?

Non, mais c’est vite quand même. Je repasse deux rapports pour entamer la montée à 240 km/h tout de même et arriver au sommet à 260.

Quelle est la principale spécificité du tracé ardennais?

Cela risque d’être la différence de vitesse entre, d’un côté, les professionnels et leurs machines d’usine et, de l’autre, les amateurs formant le gros du peloton. Il faudra se montrer très vigilants et s’adapter.

Consultez-vous régulièrement la météo pour ce week-end?

Non car cela change tout le temps et il est difficile de trouver des prévisions fiables. Personnellement, j’aime rouler sous la pluie. Maintenant pour une épreuve de 24h, pour le spectacle, le public, les organisateurs, je souhaite que cela reste 100% sec.

Quel est votre objectif?

Gagner à la maison, évidemment. Mais c’est un sport d’équipe et je ne vais pas prendre plus de risques qu’ailleurs. Le but prioritaire avec mes équipiers Gregg Black et Sylvain Guintoli est de décrocher le titre mondial. Pour cela, il faut marquer des gros points à toutes les manches. Pas question d’abandonner sur chute ou de casser notre belle Suzuki GSXR.

Qui sont vos principaux rivaux?

Les quatre autres équipages disposant d’une machine officielle: Yamaha, Honda, Kawazaki et BMW. Logiquement, la plus grande coupe doit revenir à un de ces cinq-là.

Loris Cresson, autre Belge connu, a-t-il ses chances?

Dans sa catégorie Super Stock oui. Mais, au général, c’est impossible pour lui de l’emporter.

Vous attendez beaucoup de monde samedi pour le départ?

J’espère que le public répondra présent. J’ai été pas mal sollicité pour des entrées. Je ressens un engouement. Je souhaite que les efforts des organisateurs soient récompensés. Francorchamps a beaucoup investi pour le retour de ces 24H. La Belgique doit faire honneur à sa réputation de pays passionné par les sports moteurs sur quatre mais aussi deux roues.