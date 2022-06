WRC: qui peut arrêter Rovanpera pour son 90e rallye ?

Seulement sept abandons

La confiance de ce gamin disputant déjà ce week-end le nonantième rallye de sa jeune carrière (il a commencé à rouler en Lettonie en 2016 alors qu’il avait à peine 15 ans) s’accroît au gré de ses superbes résultats. En 89 départs, il n’a abandonné que sept fois, s’est imposé à 19 reprises et a remporté sa catégorie 33 fois, soit plus d’une fois sur trois.

Des statistiques qui font peur à ses rivaux. Sûr de lui, le fils d’Harry peut aussi compter sur une Toyota à la fois fiable et performante. La Yaris a remporté quatorze des vingt dernières manches WRC pour cinq succès à Hyundai et un seul à Ford. Et le champion pilotait une voiture japonaise les trois dernières années.

Dès lors, en l’absence cette fois des deux Seb (Ogier et Loeb), qui peut arrêter en Italie la série victorieuse du prodige Kalle? On aurait été tenté de dire en début d’année son équipier Elfyn Evans. Mais le Gallois n’a pas pu résister à la tornade nordique au Portugal malgré une position de départ nettement plus avantageuse le premier jour. Le fils de Gwyndaf est mené aux points 106 à 36. Cela fait mal pour un double vice-champion pas assez solide pour endosser la combinaison de leader laissée par Sébastien Ogier. Même son équipier japonais Takamoto Katsuta est devant lui au classement…

On doit se tourner dès lors vers les pilotes Hyundai, vainqueurs à eux trois de cinq des six dernières éditions en Sardaigne: avec Thierry Neuville en 2016 et 2018, Ott Tanak en 2017 et Dani Sordo en 2019 et 2020. Contrairement à son équipier belge, deuxième à s’élancer ce vendredi matin dans la poussière sarde, l’Espagnol bénéficiera encore aujourd’hui d’une trajectoire bien balayée. Mais le point d’interrogation de ce côté concerne la fiabilité des armes coréennes ayant tendance à s’enrayer au moindre grain de sable.

Le clan Ford M-Sport a du mal à confirmer

Ayant chuté au 6e rang du WRC, Craig Breen bénéficiera aussi d’une route nettoyée. Après un début de saison tonitruant à Monte-Carlo, le clan Ford M-Sport a du mal à confirmer la vélocité de sa Puma. Une question de pilote ou de développement? On attend en tout cas nettement mieux cette fin de semaine du leader irlandais, mais aussi d’Adrien Fourmaux inexistant depuis le passage à l’ère hybride, l’espoir français étant en pleine période de doute et de réhabilitation.

Au final, nous conclurons en disant que le principal adversaire de Rovanpera Jr sera sans doute lui-même. S’il parvient à manier le balai ce vendredi aussi bien qu’il y a deux semaines au Portugal, il faudra se lever très tôt ce week-end du côté d’Olbia pour espérer l’empêcher de prendre encore plus le large au championnat.