Thierry Neuville veut encore y croire

Le palmarès de notre compatriote en Sardaigne est le plus impressionnant de tous avec deux victoires mais surtout sept podiums en dix participations. "Je me suis toujours senti à l’aise sur ces chemins de terre étroits bordés de pierres coupantes où il faut un pilotage très précis, explique le Monégasque, deuxième du Mondial. L’adhérence change d’une boucle à l’autre. La première de vendredi sera déterminante pour moi qui m’élance deuxième. L’objectif sera d’essayer de ne pas commettre de faute et de rentrer dans le Top 5 vendredi soir pour ne plus devoir trop balayer le reste du week-end." Au petit jeu des pronostics, Thierry Neuville n’ose plus trop s’avancer: "J’espère que nous connaîtrons un rallye sans souci. Si c’est le cas, on pourra jouer devant."

Fiabilité et chance

Pour le championnat, même si l’écart (46 points) avec Kalle Rovanpera peut paraître énorme, rien n’est perdu. Une première place et cinq points bonus pour le Belge, conjugués à un abandon du Finlandais, permettraient de voir l’avance du pilote Toyota fondre à 16 unités. "Il reste neuf courses. Tout est encore possible." Mais pour espérer pouvoir remonter avec une voiture a priori moins performante, il faut de la fiabilité, une grosse attaque et un peu de chance, des éléments ayant manqué à Neuville ces derniers temps.