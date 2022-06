Onana est concentré sur les Diables

À Lille, Onana a commencé 11 matchs en Ligue 1 et est monté au jeu 21 fois. N’aurait-il pas voulu jouer plus? "Bien sûr que oui parce que je suis ambitieux. Je veux toujours jouer le plus possible. Mais je respecte cela parce que c’est Lille qui m’a donné l’opportunité de me montrer en Ligue 1. La cerise sur le gâteau est cette sélection avec les Diables." Son temps de jeu assez limité et son profil très intéressant font de lui un joueur intéressant sur le marché des transferts. Son nom est déjà cité à Monaco, surtout si Tchouaméni part au Real Madrid. "Aucune idée. Je me concentre sur les Diables."