Les Pays-Bas, une rencontre très particulière pour Jan Vertonghen: “Un lien spécial avec nos adversaires”

C’est d’ailleurs avec beaucoup de panache que le défenseur de Benfica aborde ce nouveau rassemblement. "Je sors d’une bonne quinzaine de jours de vacances, ça aide à avoir beaucoup d’énergie" , glisse-t-il avec le sourire. "Je me sens globalement en forme. J’ai retrouvé mon niveau de jeu à Benfica après m’être un peu cherché lors de ma dernière saison à Tottenham (en 2019-20)."

Sa motivation est à trouver dans l’envie de bien lancer la campagne de Ligue des nations, se préparer à la Coupe du monde qui débute dans cinq mois mais surtout battre les Pays-Bas. "J’ai une histoire particulière avec les Néerlandais comme beaucoup. Pour moi, il s’agit d’un duel de prestige face à nos voisins."

Et amis, a-t-on envie d’ajouter. Jan Vertonghen est partiellement devenu Amstellodamois après y avoir vécu durant neuf ans de 2003 à 2012. Il n’a d’ailleurs jamais caché son amour pour sa ville d’adoption. Il partage ce lien particulier avec Toby Alderweireld dont le corps est désormais marqué à vie du triple X, symbole de la ville d’Amsterdam.

Il n’est donc pas étonnant que Matthijs de Ligt, produit de l’académie de l’Ajax, ait répondu "Jan Vertonghen" à de nombreuses questions d’un quiz sur les Diables publié sur les médias de la fédération. Alderweireld et lui ont pesé dans l’histoire du club le plus titré d’Eredivisie.

Dries Mertens n’a pas eu le même impact au niveau national mais son parcours ne peut se définir que par sa montée en puissance de club en club chez nos voisins du nord. D’inconnu de l’AGOVV Apeldoorn en D2, il est devenu le maître à jouer du PSV Eindhoven après un passage canon par Utrecht.

Au PSV, le Napolitain a croisé un certain Memphis Depay à une époque où le maître à jouer des Oranje n’était encore qu’un talent en devenir et devait se contenter, au mieux, du banc des réservistes. "Pour plusieurs d’entre nous, le lien est spécial avec pas mal de joueurs de l’autre camp" , explique Vertonghen. "Nous en avons croisé beaucoup en club et avons joué avec certains."

Ce qui n’a pas empêché Kevin De Bruyne d’oublier de citer son coéquipier de City Nathan Aké dans une interview.

Presque tous les Diables ont au moins un lien avec un membre de l’équipe d’en face. Un quart de la sélection a même évolué dans un club néerlandais – Vanaken, Boyata, Openda et Faes s’ajoutent aux trois précités. "Ce qui ajoute un peu de charme à ce duel. Nous avons été l’équipe dominante ces dernières années après une longue domination néerlandaise. Le niveau des deux équipes est désormais assez proche. La fête sera belle et commencera certainement en tribune."

Même Roberto Martinez était surpris de l’entrain du public. "Le stade a été complet très rapidement. Il ne m’a pas fallu longtemps dans mon mandat pour saisir l’importance de ce duel. La victoire 4-2 des Diables face aux Pays-Bas (NDLR: le 15 août 2012) m’est restée en mémoire et a été fondatrice pour cette équipe."