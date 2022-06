Joran Vliegen et Gilles Arnaud Bailly: double cocorico

Présent depuis deux semaines à Paris, Joran Vliegen disputera son huitième et dernier match ce jeudi dès 11 h. Le Belge et sa partenaire Ulrikke Eikeri se sont en effet qualifiés pour la finale du double mixte. « C’est incroyable, savourait le Limbourgeois de 28 ans. D’autant plus qu’on a été menés 6-1, 5-3 et qu’on a dû sauver une balle de match. » C’est une première pour Vliegen aux côtés de sa partenaire norvégienne. « Elle n’avait même jamais joué en double mixte auparavant », a expliqué Joran.