Derrière Thibaut Courtois, c’est la bagarre

Derrière Courtois, c’est par contre beaucoup plus flou. Le forfait du titulaire pour les quatre matchs de Ligue des nations va permettre d’obtenir quelques certitudes, à cinq mois de la Coupe du monde. On fait le point.

Simon Mignolet, la doublure vieillissante

L’éternel n°2 l’est-il encore? Il a joué en Irlande lors du dernier rassemblement mais Koen Casteels était blessé. On aurait aimé voir qui Roberto Martinez aurait choisi si les deux avaient été disponibles pour ce match à Dublin. La question va revenir sur la table d’ici vendredi et la réception des Pays-Bas. Mais quelque chose a changé entre ces deux sélections: Mignolet a disputé des play-off de feu avec le FC Bruges et prouvé qu’il était encore un excellent gardien. Suffisant pour conserver le poste officiel de doublure de Courtois? On aura rapidement la réponse.

Le portier choisi pour affronter nos voisins néerlandais, la rencontre la plus prestigieuse des quatre en juin, sera plus que probablement le n°2 dans la tête du sélectionneur. Par rapport à tous les autres, Mignolet (32 caps en 119 sélections) peut se vanter d’avoir participé à quatre grands tournois depuis 2014, même s’il n’a jamais disputé la moindre minute. Une expérience importante lors d’une longue période. Mais, à 34 ans, son corps souffre. Il avait d’ailleurs dû quitter la sélection pendant le dernier Euro. S’il est fit, sa présence au Qatar est assurée. Mais dans quel rôle? Doublure de Courtois ou n°3?

Koen Casteels, le poissard

Derrière les 65 millions d’euros de Courtois, Koen Casteels possède la plus grosse valeur marchande des gardiens belges (14 millions d’euros). Il est bien coté en Bundesliga (il y a dépassé le nombre de matchs de Jean-Marie Pfaff) et sort d’une bonne saison à Wolfsbourg. Intrinsèquement, il est sans doute le meilleur portier derrière Courtois, son ancien collègue à Genk.

À bientôt 30 ans (le 25 juin), il espère affronter les Pays-Bas vendredi pour affirmer ce statut et enfin s’imposer comme second de l’équipe nationale.

Mais que va-t-il se passer d’ici le match contre les Oranje? Casteels va-t-il se casser un petit doigt en s’habillant? Ou se fouler le poignet en prenant le sel à table? On exagère mais il a toujours eu beaucoup de malchance quand son moment s’annonçait. Il avait loupé la Coupe du monde 2014 à cause d’une fissure dans le péroné et une plaque avait dû être posée. À l’Euro 2016, Jean-François Gillet était revenu de suspension in extremis et Marc Wilmots l’avait choisi comme n°3 aux dépens de Casteels. Et en 2021, il avait aussi manqué l’Euro parce que… la plaque posée en 2014 avait bougé lors d’un duel dans un match de championnat. Il n’a finalement participé qu’au Mondial 2018 alors qu’il est repris en équipe nationale depuis 2013. Que peut-il encore lui arriver au "Pierre Richard belge"?

Matz Sels, le patient

Le dernier gardien à avoir défendu la cage des Diables, c’est lui. C’était à la fin du mois de mars contre le Burkina Faso au Parc Astrid pour sa première titularisation en équipe nationale (3-0). Deux mois plus tard, il recevait une autre très bonne nouvelle: l’association des entraîneurs des gardiens en France l’élisait meilleur portier de Ligue 1, devant tous les autres, dont Gianluigi Donnarumma (PSG). Une sacrée reconnaissance après avoir bien aidé Strasbourg à croire à l’Europe jusqu’au bout. Mais son statut chez les Diables a-t-il changé pour autant? Comment dépasser Casteels et/ou Mignolet? Peut-être aura-t-il la possibilité de jouer un des quatre matchs en Ligue des nations mais il part de loin.

Thomas Kaminski, le discret

Neuf ans après sa première sélection, pour un déplacement aux États-Unis, il n’a toujours pas joué une minute avec la Belgique. Après avoir été appelé en mars, il a disparu de la sélection pour la Ligue des nations. De la même génération que Courtois, Casteels et Sels (1992, quelle année pour les gardiens en Belgique!), Kaminski devra espérer un miracle pour aller au Qatar. Talent pur très apprécié par ses supporters à Blackburn, il a le malheur d’évoluer dans un championnat moins en vue médiatiquement. Martinez, qui a travaillé en Championship, sait tout de même à quel point cette compétition est difficile. Il tient donc l’ex-Anderlechtois en haute estime, même s’il ne peut pas en faire plus que le n°5 actuellement.

Davy Roef, le doux remplaçant

C’est typiquement le gardien dont on ne parle jamais. Il était pourtant bien présent lors du dernier rassemblement, en mars. Comme n°4. Sachant que Courtois et Casteels n’étaient pas là, on peut imaginer que le Gantois est désormais sixième dans la hiérarchie. Ce qui signifie qu’il a quand même réussi à dribbler Van Crombrugge aux yeux de Martinez. Mais pas simple d’espérer mieux, d’autant qu’il n’est pas certain de rester titulaire chez les Buffalos la saison prochaine. Malgré sa tête d’éternel ado, il a déjà 28 ans et est donc à peine plus jeune que tous les autres devant lui. Ce qui plaide pour lui, c’est son caractère doux qui en fait un remplaçant idéal. Jamais il ne se plaindra de son statut, un bon point lors d’un long tournoi.

Hendrik Van Crombrugge, le disparu

Il ne l’avait pas caché en signant à Anderlecht en 2019: l’un de ses objectifs personnels était de figurer dans la sélection belge pour le Qatar 2022. Trois ans plus tard, il en est loin. Il a même disparu des radars et n’a plus été appelé depuis 2020, quand il avait connu son unique cap en montant pour les treize dernières minutes contre la Côte d’Ivoire (1-1). Il a payé les saisons plus anonymes d’Anderlecht et a même fini par être dépassé par Roef, un an plus jeune que lui. Il reste apprécié par Martinez et il rêve d’un transfert à l’étranger pour retrouver une meilleure cote. Il faudrait toutefois utiliser la jurisprudence "Sammy Bossut" pour le voir à Doha. Mais quelle est la probabilité qu’encore plusieurs gardiens se blessent en même temps et loupent le tournoi comme en 2014?