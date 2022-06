24H motos de Spa: esprit des 24 Heures de Liège, es-tu là ?

Beaucoup attendaient avec impatience le retour d’une compétition deux-roues de haut niveau sur le plus beau circuit du monde. Dans ce principe, les 24 Heures motos marchent sur les traces des mythiques 24 Heures de Liège. Cette épreuve ultra-populaire, qui s’est déroulée sur l’ancien et le nouveau circuit entre 1973 et 2001, est restée dans les annales et beaucoup évoquent cette épreuve avec des trémolos dans la voix. Les 24 Heures motos de Spa-Francorchamps ont d’emblée intégré le championnat du monde d’endurance réservé aux bécanes. Une compétition 2022 qui a débuté sur le circuit Bugatti il y a quelques semaines avec les célèbres 24 Heures du Mans motos.

Une trentaine d’équipages sont annoncés. Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki, Ducati et BMW seront représentés, avec parfois des structures officielles. Dans la catégorie-reine, la monture de notre Xavier Siméon national, une Suzuki qu’il partage entre autres avec Sylvain Guintoli, sera à surveiller pour la victoire. Mais gare à la Honda de Mike Di Meglio ou à la Kawasaki d’un certain Randy De Puniet. Mal remis d’une vilaine chute, Bradley Smith ne sera en revanche pas au départ.

De nombreux Belges tentent également l’aventure sur leurs 24 Heures nationales. C’est le cas du jeune pilote de Superbike Loris Cresson qui fait équipe avec Vincent Lonbois sur Kawasaki, Arnaud De Kimpe et David Drieghe également sur Kawasaki mais aussi Come Geenen, Yan Ancia et Nicky De Wit (Suzuki) qui formeront le seul équipage 100% noir-jaune-rouge.

Le départ sera donné dimanche à 13h tapantes.