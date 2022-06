Mais pour sortir le jeune joueur de 19 ans en quatre sets (6-4, 6-4, 4-6, 7-6), en quarts de finale, il aura fallu un Alexander Zverev des très grands jours. Demi-finaliste l’an dernier sur la terre battue parisienne, l’Allemand restait sur une lourde défaite contre Alcaraz en finale à Madrid début mai (6-3, 6-1). Mais ce mardi, le médaillé d’or aux derniers Jeux olympiques de Tokyo n’est jamais sorti de sa bulle. Grâce à un grand service, un jeu rigoureux avec peu de déchets et une combativité de tous les instants, le troisième mondial a écarté celui qui est déjà à ses yeux un extraterrestre: "Je me suis fait dessus quand j’ai servi pour le match à la fin du troisième set. Je savais que je devais jouer mon meilleur tennis aujourd’hui, du début à la fin. Je suis content d’avoir réussi. Carlos Alcaraz est un joueur incroyable, il gagnera ce tournoi de Roland-Garros à plusieurs reprises. Je voulais le battre avant qu’il devienne imbattable. Je suis très heureux de ne pas avoir dû disputer un cinquième set. Je ne sais pas dans quel sens le match aurait tourné. Cela a été très difficile de gagner cette rencontre."

Les idées claires

Capable de sortir de ses matchs quand les événements ne lui sont pas favorables, Alexander Zverev a gardé son calme et ses idées claires quand Carlos Alcaraz est revenu de deux sets à zéro à deux sets à un tout en élevant encore son niveau de jeu dans la quatrième manche avec notamment une kyrielle d’amorties gagnantes ou décisives. "Je savais que le match serait très serré, très long et très physique", a expliqué Zverev. "Il ne fallait pas que je montre trop mes émotions car cela fatigue aussi de les montrer, et cela vous prend de l’énergie de montrer ces émotions. Donc, je devais rester calme pendant tout le match, même si j’ai laissé passer des occasions au troisième set."

Grâce à ce très beau succès, Alexander Zverev, qui avait sauvé une balle de match contre Sebastien Baez au deuxième tour, jouera sa cinquième demi-finale en Grand Chelem. Jusqu’ici, il n’a atteint la finale qu’une seule fois, à l’US Open 2020, et s’était incliné face à Dominic Thiem.