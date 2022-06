«Il manquait de qualité pour faire mieux»

Une note sur la saison de Mons-Hainaut? Thierry Wilquin sort un 8 sur 10. "Je pense que le staff a tiré une très grosse partie du potentiel de l’équipe", estime le manager montois. " Il faut reconnaître que nous manquions un peu de qualité sur tous les postes pour pouvoir viser plus haut. Ce n’est pas un reproche envers les joueurs qui ont fait de leur mieux 95% du temps. Mais le constat est là. Les restrictions financières dues au Covid nous ont empêchés d’ajuster l’effectif en cours de saison. Raison pour laquelle nous n’avions pas remplacé Gilmore après son départ. Avec un effectif restreint et les blessures auxquelles on a dû faire face, le manque de fraîcheur s’est fait ressentir en fin de parcours."

Pas d’Europe, sauf si…

Troisième équipe belge au terme de la phase nationale, Mons-Hainaut avait déjà accusé le coup durant la phase transfrontalière en se faisant doubler par Louvain et Anvers. La faute à un manque de consistance face au Top 3 néerlandais (une victoire en six matchs). "C’est le petit bémol de la saison. Je pense que l’équipe cherchait déjà son second souffle à cette période. Ce qui nous a fait redescendre à la cinquième place de la hiérarchie belge."

De quoi priver Mons-Hainaut de Coupe d’Europe la saison prochaine, sauf si une invitation de la FIBA devait tomber suite à des désistements. L’interdiction des équipes russes pourrait aussi jouer en faveur des Renards. On en saura un peu plus à ce sujet à la fin du mois de juin.

Avant la reprise programmée à la mi-août, un gros chantier attend la direction et le staff au niveau du recrutement. Le coach Vedran Bosnic, qui possède encore deux ans de contrat, devrait bien rester. "Vedran a toujours été franc et son esprit est à Mons en vue de la saison prochaine", rassure Thierry Wilquin. "Nous avons même déjà discuté des dates pour le programme de reprise. Bien sûr, une belle proposition peut tomber à tout moment mais à l’heure actuelle il n’y a rien dans ce sens."

Reconstruire l’effectif

La situation est plus compliquée concernant le groupe de joueurs où seul le Belge Igor Mintogo est encore sous contrat. On peut donc s’attendre à beaucoup de changement. Zacharrie Mortant a reçu une prolongation de contrat.

Pour le reste, la cellule recrutement va devoir s’activer. "La réussite dans le choix des renforts sera évidemment déterminante pour la saison prochaine. On espère construire une équipe pour jouer le Top 4 belge", conclu Thierry Wilquin.