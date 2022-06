Cyclisme : le GP Pino Cerami est à l'agonie

"L’annulation de l’édition 2022 n’est pas due, comme certains l’ont sous-entendu, à un manque d’argent. Nous avons en fait largement dépassé les délais pour la présentation du parcours au niveau de la RLVB, a enchaîné Laurent Haegeman, le secrétaire. Nous ne sommes pas non plus en mesure de rentrer un guide technique (timing, kilométrage, dénivelés,…) à l’UCI. Ni de donner des informations exactes à la police dont les effectifs sont réduits en période de vacances."

En cause: des semaines de tergiversations suite à la demande de passage sur le territoire des communes concernées par la course, effectuée le 30 mars. Malgré une modification du tracé proposée début mai par les autorités de Frameries, la commune de Colfontaine est revenue sur sa décision d’autoriser le passage de la course sur son territoire. Avant de revenir, à nouveau, sur cette décision, en donnant un accord verbal. Mais le document attestant de cette décision positive n’a jamais atterri sur la table des organisateurs. Tout comme celui d’une autre commune (Quaregnon).

23 équipes étaient engagées

Dans ces conditions, la validité du parcours ne peut être assurée. Impossible pour l’organisation (qui fonctionne uniquement avec des bénévoles) de prendre en charge la responsabilité de la course. Il en va tout simplement de la sécurité des coureurs des 23 équipes engagées (dont Lotto Soudal, Cofidis, Intermarché Wanty Gobert, Israel Start Up Nation, UAE Team Emirates, Alpecin-Fenix, Bingoal Sauces Pauwels WB,…). Elles resteront à la maison.

«Il mérite que la course survive»

Cette troisième annulation de rang annonce-t-elle la mort du GP Cerami? Ou renaitra-t-il de ses cendres comme il y a plus de dix ans après les difficultés financières qui avaient déjà mené à une annulation, en 2009? "On ne fuit pas notre responsabilité, a dit le vice-président Édouard Gallée. Nous sommes sonnés et tristes. Nous devons digérer cette décision difficile et grave. Mais comme un cycliste qui chute, on veut rapidement remonter en selle. Pino Cerami mérite que la course survive." Dans l’état actuel des choses, il est impossible de dire quand et comment. Malheureusement.