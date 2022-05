Diables rouges: et si la génération dorée prolongait jusqu’à l’Euro 2024?

La joie de se revoir après six mois

Une jolie nouvelle alors qu’on avait déjà imaginé la fin de la génération dorée, celle qui était déjà là au Brésil, après l’Euro 2020, quand on ne savait pas encore que le Covid bousculerait le calendrier et rapprocherait suffisamment le championnat d’Europe de la Coupe du monde pour convaincre les "vieux" de tirer quelques mois de plus.

Mais voilà déjà deux candidatures pour 2024. Et il n’est pas impossible que d’autres se joignent au mouvement. "On n’en parle pas vraiment entre nous. Il n’y a pas de pacte ou de chose de ce genre. Mais je ne vois pas Jan (Vertonghen) dire après le Qatar qu’il arrête les Diables. Il va jouer ici jusqu’à ses 40 ans" , explique Witsel, à moitié dans un sourire.

Sterke Jan chez les Diables jusqu’en 2027? Évidemment non, mais l’idée est de prolonger le plaisir. Il suffisait de voir avec quelle euphorie les anciens se sont retrouvés tous ensemble ce lundi après-midi. Exemptée du rassemblement de mars, la génération dorée ne s’était plus croisée à Tubize depuis la mi-novembre. Six mois sans se voir, c’est long pour ces joueurs qui ont grandi ensemble et qui partagent beaucoup de souvenirs.

En ont-ils tous envie?

Savourer ces Diables jusqu’à 2024, ce serait chouette mais ce n’est pas une assurance non plus. D’abord parce qu’ils ne vont pas tous partager ce sentiment. Au prochain Euro, Dries Mertens aura 37 ans, un âge canonique pour un attaquant qui aime aussi la vie. Toby Alderweireld est déjà en prépension avec son club qatari. Kevin De Bruyne ne cache pas son ras-le-bol des saisons à rallonge et pourrait avoir plus vite envie de profiter de sa grande famille. Sans même parler de l’état physique de ceux qui n’ont pas été épargnés, notamment Eden Hazard. Qui aura envie d’aller jusqu’en 2024? Et qui en sera capable? N’oublions pas que des garçons comme Marouane Fellaini, Mousa Dembele, Thomas Vermaelen et Steven Defour sont déjà à la retraite (internationale ou tout court).

Gaffe au conflit de générations

Puis on pourrait décider de leur retraite internationale à leur place. Des jeunes poussent à plusieurs positions. Ils n’ont pas envie que les papys fassent trop de résistance. L’impatience est une caractéristique de la nouvelle levée de talents et il ne faudrait pas qu’un conflit de générations vienne polluer l’ambiance en équipe nationale.

Ce sera un boulot d’équilibriste pour le sélectionneur. Mais lequel? Le contrat de Roberto Martinez prendra fin en même temps que l’année 2022. Si l’Espagnol ne prolonge pas et qu’un nouvel homme fort est désigné, aura-t-il la volonté de travailler sur le court terme avec les anciens jusqu’en 2024 ou voudra-t-il faire table rase directement? "Tout sera une question de niveau , répond Witsel. On n’a plus 20 ans et on verra où on se situe à ce moment-là." Et l’issue de la Coupe du monde cet automne au Qatar apportera aussi pas mal de réponses.