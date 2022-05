Et alors que l’on imaginait l’enfant du pays où du moins une Ferrari l’emporter après que la Scuderia ait verrouillé la première ligne de départ sur ce circuit où dépasser relève de la mission quasi impossible, c’est une Red Bull qui s’est imposée. Et là encore surprise, alors que l’on aurait plutôt parié sur le lauréat de l’an dernier Max Verstappen, c’est son équipier Sergio Pérez qui a signé ce dimanche en Principauté son troisième succès en F1, sans doute le plus beau.

"C’est fou , s’exclamait fièrement le héros du jour après un tour d’honneur en agitant le drapeau mexicain. C’est un rêve devenu réalité. Gagner Monaco, wouaw. Je roulais aujourd’hui avec un casque aux couleurs de Pedro Rodriguez. Il m’a porté bonheur."

Un peu plus de vingt-quatre heures après avoir mis sa Red Bull dans le rail à l’entrée du tunnel, "Checo" se rattrapait magistralement en accrochant à son palmarès le plus glorieux des GP. "A part ma course à domicile, c’est certainement celui que je voulais le plus. J’étais tellement désolé samedi d’avoir donné tant de travail à mes mécaniciens après avoir commis cette erreur. Mais aujourd’hui, je n’ai pas commis la moindre faute dans des conditions très difficiles. Hormis un plat dans mes pneus qui m’a donné des sueurs en fin de course où j’avais la pression. Maintenant, champagne à toute l’équipe."

Troisième en début de course sous la pluie, devant son champion d’équipier mais derrière les deux Ferrari, Pérez a fait sauter le bouchon et la banque en étant le premier des leaders à s’arrêter pour chausser les pneus pluie intermédiaires au dix-septième tour. Autoritaire leader jusque-là avec cinq secondes d’avance, Charles Leclerc l’imitait deux boucles plus tard, mais le sud-américain était déjà passé devant lui. Carlos Sainz mena alors le GP durant deux rondes en étant le seul à passer directement des gommes pour grosse pluie aux slicks au 21e tour. "Mais un retardataire m’a coûté un peu de temps dans mon tour de sortie et j’ai vu Sergio ressortir devant moi" , regrettait l’Espagnol, premier des battus.

Il faut généralement de la chance pour décrocher le jackpot au casino de Monaco. Pérez en a eu plus que Carlos Sainz hier.

Pour Charles Leclerc, on peut parler de véritable malédiction puisque le poleman n’a même pas réussi à finir sur le podium après une erreur stratégique (il a chaussé les inters trop tard) puis un cafouillage de son équipe lors du second arrêt où il a dû attendre derrière son équipier. "On m’a dit de rentrer puis de rester dehors mais il était trop tard , pestait le Monégasque. Je n’ai pas de mot. On ne peut pas faire cela."

Au lieu de reprendre des points à Max Verstappen, troisième malgré une ligne coupée à la sortie des stands qui aurait pu lui coûter une pénalité, il en a donc perdu trois de plus, l’écart entre les deux leaders passant à neuf unités.

Sergio Pérez a su provoquer la chance, pas Ferrari qui s’est bien pris les pieds dans le tapis rouge.