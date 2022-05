Le Belge a démontré son excellente forme, son efficacité, puisqu’il a enlevé trois étapes, à Voss, Gaustatoppen (dans la montée, il a développé pendant une demi-heure ses meilleures valeurs absolues) et Sandnes, portant à huit le total de ses succès en 2022. Seul son équipier Fabio Jakobsen a fait aussi bien. Il a également fait preuve d’autorité, en contrôlant parfaitement l’épreuve de bout en bout.

"C’était ma première course depuis Liège-Bastogne-Liège, donc je ne savais pas comment je m’en sortirais , a-t-il expliqué. Mais je suis revenu à un haut niveau, ce qui est encourageant alors que nous lançons la deuxième partie de la saison en vue de la Vuelta. Ce fut une très bonne semaine pour l’équipe. Nous pouvons être fiers de la façon dont nous avons roulé."

Après sa prise de pouvoir le premier jour, le Belge a cédé son maillot 24 heures avant de le reprendre définitivement dès l’étape reine de jeudi. Il a ensuite contrôlé la course avec son équipe et même fait mieux. Samedi, à Sandnes, Evenepoel a remporté la victoire en devançant au sprint ses derniers rivaux.

"C’est la première fois que cela m’arrive , se réjouissait-il. À mes débuts, dans ce genre de sprint, j’aurais toujours terminé dernier."

Mais le Belge a travaillé cet exercice, tout comme il a appris à canaliser son énergie et son tempérament. Bien sûr, compte tenu de la concurrence du Giro, des autres courses et aussi des multiples stages et reconnaissances auxquels souscrivent pour le moment les favoris du Tour de France, en amont du Dauphiné, ce Tour de Norvège ne présentait pas le plateau le plus relevé de l’histoire. La course à étapes scandinave de niveau 2.Pro, soit juste en dessous du WorldTour, avait à son départ, outre Evenepoel, à peine cinq coureurs du top 100 mondial, Kristoff, Hayter, Pedersen, Valgreen et Asgreen, dont le seul Britannique pouvait être un concurrent du Belge pour le général. Hayter gagna d’ailleurs la 2eétape avant de plafonner dans la longue montée vers Gaustatoppen, étouffé par le rythme fou de Remco.

Celui-ci a donc rempli son rôle de favori mais il a aussi joint la manière. Il remporte, un peu plus de trois ans après ses débuts, une neuvième victoire dans une course à étapes après ses succès aux Tour de Pologne (2020), Tour d’Algarve (2020 et 2022), Tour de Belgique (2019 et 2021), Tour de San Juan (2020), Tour de Burgos (2020) et Tour du Danemark (2021).

S’il sera ce mardi la principale tête d’affiche (avec Van Avermaet, Naessen, Stybar, Gianni Vermeersch ou Vanmarcke), de la célèbre Gullegem Koerse, la reine des… kermesses, le prochain grand rendez-vous du coureur de Schepdaal est fixé au Tour de Suisse (12-19 juin). Un test plus sérieux face notamment à Daniel Martinez, Aleksandr Vlasov, Geraint Thomas, Nairo Quintana, Sepp Kuss, Marc Hirschi ou Thibaut Pinot.