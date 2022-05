Le choc en night session? Nadal dit non, Djokovic oui

Novak Djokovic et Rafael Nadal n’étaient même pas encore qualifiés pour leur quart de finale, qui se disputera mardi, que tous les fans de tennis salivaient déjà devant le possible choc entre le Serbe et l’Espagnol. Ce clasico du tennis moderne fait aussi frémir les diffuseurs avec un match entre Prime Video qui possède les droits exclusifs des soirées de Roland-Garros grâce à une enveloppe donnée de 15 millions d’euros et France Télévisions qui ne peut pas relayer sur ses canaux ces rencontres mais bien toutes les autres, dont celles principalement en journée. Prime Video a, en principe, le choix de la meilleure affiche devant le service public. En cas de bras de fer ou de désaccord, ce qui risque d’arriver avec le match Nadal-Djokovic, c’est la direction du tournoi qui tranche, voire le président de la Fédération française en dernier recours.